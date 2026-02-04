綠轟李貞秀「沒中國護照怎麼來台」 遭秒打臉：井底之蛙

綠營不少人曾辦台胞證前往對岸，若無視事實強打李貞秀(圖)，恐遭迴力鏢。（資料照片）

民眾黨立委李貞秀國籍問題引發爭論，她表示自己未在大陸設戶籍、未領用中國大陸護照，遭綠委陳培瑜質疑「妳沒有中國護照，那妳當時是怎麼從中國離開來到台灣結婚生子的？」但外界指出大陸人士可用「入台證」，反批陳培瑜缺乏常識還亂抹紅，根本井底之蛙。

民眾黨前副祕書長許甫今(4日)發文反嗆：今天聽到記者會上提問這題，心中暗笑，這大概又是什麼網軍或綠衛兵吵出來的腦殘話題。怎會連兩岸來往行之有年的「台胞證」跟「入台證」措施都搞不清，就亂抹紅一通？後來看新聞才驚覺，這是領中華民國公帑的立委，還是堂堂民主進步黨的書記長！「失敬失敬，原來有一種井底之蛙叫陳培瑜，妳是真的無知，還是在詐騙民進黨的青鳥同志們？」

4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」嘲諷，民進黨是個超級包容的政黨，因為連缺乏常識的都能當民進黨立委！另一粉專「一級嘴砲技術士」指出，「台灣和中國大陸之間一直是很有趣的關係，台灣人去中國大陸是用台灣護照入境嗎？「我不是，我用的是『台胞證』！」而中國大陸人士要入境台灣，有一種東西叫做「入台證」。不知道怎麼辦，可以去問旅行社，或是陸委會副主委梁文傑。

媒體人謝寒冰發文提到，駐德代表謝志偉說，李貞秀放棄不了中華人民共和國國籍，那可以放棄「中華民國/台灣」國籍，一定做得到。謝寒冰直酸，放棄中華民國國籍當然做得到，可是這世上沒人能放棄台灣國國籍，沒有的東西你是要怎麼放棄？「謝志偉也同樣可以放棄屍位素餐、浪費納稅人金錢的機會啊，只是他捨不得罷了！」

還有媒體人示警，如果對岸也要「玩」這套，他們手上有所有辦過台胞證的名單，可以立刻幫所有辦過台胞證的綠委辦中華人民共和國護照、中華人民共和國身分證，在官網公布這些人「均擁有中華民國共和國國籍，請來放棄！」賴清德、梁文傑都辦過，會被玩到死。

