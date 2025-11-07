綠轟盧秀燕領導失能 今年5局處長出包下台

▲台中市長盧秀燕今天到議會進行非洲豬瘟事件專案報告，遭民進黨議員連番砲轟。（圖／台中市政府提供，2025.11.07）

[NOWnews今日新聞] 台中市爆發非洲豬瘟疫情後，市府疫調、防疫、廚餘處理接連出包。中市府昨宣布3位相關局處長拔官，卻被發現一人退休、二人降職，挨批不是懲處而是嘉獎。此外，市長盧秀燕公開道歉時，只說「的確做得不夠好」，不願承認團隊做錯事，市議員怒問，盧秀燕身為總指揮官卻領導失能，今年已有5位官員出事下台，還要取暖到何時？

盧秀燕今（7）日到市議會進行非洲豬瘟事件專案報告，民進黨市議員陳俞融詢問3名局處長下台後，現在調整為何種職務？盧秀燕表示前農業局長退休，前環保局長從13職等調為12職等技監、前動保處長調為經發局專員，從10職等降為9職等。

廣告 廣告

陳俞融認為，環保局長下台後竟換到壓力更小、不用負責的職務，退休金更有保障，「這不是懲處，是嘉獎」！今年以來盧秀燕大官連環出包，從前研考會主委劉彥澧打德州撲克、地政局長吳存金涉貪下台，現在又多了環保局長陳宏益、農業局長張敬昌、到動保處長林儒良，團隊早已出現問題，是指揮官盧秀燕領導無能、識人不明的結果。

林德宇連問2次「市府有沒有做錯事？」盧秀燕說「的確做得不夠好」、「在進行調查」，林德宇追問「如果只是做得不夠好，為什麼3個局處長要下台？」他批評盧秀燕身為防疫總指揮官，至今拒不承認做錯事，只會對下屬拔官。陳淑華怒斥，道歉時說「概括承受」，是盧秀燕精心設計的推託之詞，事實上是全體市府基層人員概括承受市長領導失能的後果。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

盧秀燕自稱媽媽做不好 綠轟公僕道歉還講鬼話：總統不就叫阿公？

豬肉解禁後再打硬仗！盧秀燕今赴議會鞠躬道歉：我深深的自責

豬肉今解禁案例場仍3陽性！中市府嚴守禍源 警力全天候監控