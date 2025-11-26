綠轟蔣萬安財劃法要試算數字是裝媽寶 北市府反嗆：一巴掌打臉卓榮泰

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

藍白昨（25）日在立法院程序委員會以人數優勢，將行政院版財劃法修正草案暫緩列案，台北市長蔣萬安表示，行政院先給試算，有數字才能討論，民進黨團書記長陳培瑜嗆蔣不要故意假裝不會，故意裝媽寶是沒有用的。台北市政府副發言人魏汶萱對此強硬回擊，稱民進黨團指桑罵槐，一巴掌打在卓榮泰院長臉上。

北市府副發言人魏汶萱。（圖／資料照）

魏汶萱表示，民進黨黨團指桑罵槐，一巴掌竟打在行政院長卓榮泰臉上，連推出院版財劃法的財政部長都說算不出，民進黨黨團所謂「財劃法有條文」、「可自行去推估」，這樣的說法根本就是在打臉行政院。

魏汶萱表示，如果民進黨黨團要苛求地方政府憑空變出數字，又怎麼容許財政部說出「算不出金額」，縱容卓內閣「媽寶」、「裝不會」的行為？



