綠轟藍白罷審總預算高雄受害嗆退選市長 柯志恩冷回一句話

民進黨湧言會高雄市議員林智鴻、鄭孟洳等人組成「高雄捍衛隊」，今（19）日公布因藍白罷審中央總預算衍生的「高雄受害清單」。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩強調，自己「沒有理由刪高雄預算」，反酸是湧言會在邱議瑩未勝選後另闢戰場。（資料照）

民進黨湧言會高雄市議員林智鴻、鄭孟洳等人組成「高雄捍衛隊」，今（19）日公布因藍白罷審中央總預算衍生的「高雄受害清單」，直指18個局處、近73億元補助受阻，點名國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩「服從黨意、亂高雄」，甚至嗆聲退選。柯志恩強調，自己「沒有理由刪高雄預算」，反酸是湧言會在立委邱議瑩未勝選後另闢戰場。

林智鴻指出，高市府31個局處中，已有18個局處受衝擊，金額約73億元，繼財劃法修法後，高雄再度承受財政重擊。他盤點，水利局受害最深，治水、汙水下水道與再生水近40億元無法動支，其次為交通局T-Pass月票約11億元，社會局逾7億元，直指這是政治鬥爭犧牲市民權益。

鄭孟洳則質疑，總預算卡關恐影響治安與國安，警政相關計畫中，包含空襲警報與警用通訊備援經費均受影響，未來若因通訊失靈延誤救援，相關責任「誰來承擔？」

左楠區議員參選人張以理直批，中央預算受阻連帶影響消防、防災與智慧救災計畫，質疑柯志恩「一面要求市府做事，一面又讓市府沒資源可做」，並點出社宅、青年與居住政策補助也因審查停滯受影響。議員參選人林浤澤、張耀中則分別提及體育、原民、農業、環保與自來水補助遭凍結，憂心基層民生與產業發展承壓。

對此，柯志恩表示，這場記者會成員為湧言會議員，過去力挺邱議瑩參選高雄市長，但邱未出線後，顯然是「換一套方法繼續批評柯志恩」。她強調，犯罪要有動機，「我沒有任何動機刪高雄預算」，她也曉得任何當市長的人，一定要有足夠的預算。

柯志恩反指，民進黨應把重心放在要求行政院補齊過去刪減的一般性與計畫型補助等經費，呼籲朝野齊心為高雄爭取資源，「不要每次都用一樣步調，講了10遍還是聽不懂」，她並酸綠營議員「先把財劃法搞清楚」。

國民黨高市議員黃香菽反批，民進黨議員口口聲聲說要建設，卻連預算審查的現況都狀況外，攸關市民權益的TPASS通勤月票以及救命的河川排水整治等共38 項建設預算，國民黨立院黨團早已同意並抽出優先審查，何來阻擋之說？只會拿錯誤資訊混淆視聽，根本是「看到黑影就開槍」，為了選舉利益不惜抹黑造謠。

國民黨高市議員白喬茵提到，國民黨團推動《財政收支劃分法》修法，經過兩次修法，已實質替高雄市爭取到超過百億元的統籌分配款與建設經費，反觀民進黨議員對於國民黨為高雄爭取預算的事實視而不見，只會配合黨意當投票部隊，如今更淪為散播假消息的工具。

國民黨高市議員許采蓁則反酸，整場記者會內容資訊錯亂、漏洞百出，讓人驚訝這就是民進黨議員的素質？有時間開這種被打臉的記者會，不如多花點時間進議會好好發言、認真審預算，不要只會作秀、不會開會，愧對高雄市民的每一張選票。

