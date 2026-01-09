綠轟連擋軍購交換國共論壇 蕭旭岑反酸：只有民進黨會出賣台積電

近日有消息傳出，停辦已久的「國共論壇」即將恢復舉辦，時間將在1月底，將由副主席蕭旭岑率團前往北京。民進黨立委吳思瑤質疑，國民黨在立法院連續阻擋軍購6次，藉此換國共論壇門票。對此蕭旭岑回應，民進黨持續抹紅，證明他們的無能與卑劣，更大酸「綠營只會出賣台積電」。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

根據《梅花新聞網》8日報導，睽違已久的國共論壇，在國民黨新任黨主席鄭麗文上任後，即將恢復舉辦，時間訂於27至29日，由熟悉兩岸事務的蕭旭岑率團出訪，也顯示黨中央對於此行的高度重視。

廣告 廣告

只不過該項消息一出，民進黨今（9）日抨擊，國共論壇長期以來就是中共對台統戰的重要平台，國民黨屢屢以實際行動，坐實外界的疑慮，甘願配合中共政治安排以換取「入場門票」，已嚴重背離台灣主流民意與國家利益。

國共論壇傳出即將在月底舉辦的消息一出，民進黨就開始大酸。（資料照／中天新聞）

對此，蕭旭岑傍晚做出回應。他痛批民進黨執政後，兩岸關係兵凶戰危，只有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通，民進黨用盡抹紅的手段，沒有帶給台灣人平安與幸福，只證明自己的無能與卑劣。

蕭旭岑指出，民進黨不但做不到給台灣人民安全與和平，還反過來編故事，瞎掰國民黨拿什麼「交換」，但是很抱歉，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

蕭旭岑續指，鄭麗文上任國民黨主席後，致力於恢復兩岸之間互信與溝通平台，要讓台海免除戰火危機，讓台灣人民共享和平與繁榮，要為台灣人創造和平積極的價值，要促進兩岸有更多合作，共同為台灣老百姓謀求安全與福祉。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑還說，鄭麗文主席指派自己及另一位副主席張榮恭，積極聯繫、與對岸恢復更多交流與合作，更加保障台灣的利益與台海的和平，至於有關兩岸交流互動相關事宜，若有具體進展確認，一定會向外界說明。

延伸閱讀

宜蘭縣長提名爆「3條件說」？國民黨火速澄清：完全沒這回事

月底在北京舉辦國共論壇？鄭麗文：明天有公開說法

為鄭習會暖身？傳國共論壇1/27重啟 王金平相信可緩解兩岸情勢