綠轟鄭配合統戰 促勿擋國防預算

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（中）、立委沈伯洋（左）、范雲（右），29日呼籲國民黨勿再阻擋國防預算。（陳君瑋攝）

國民黨主席鄭麗文在電台專訪時表示明年上半年可能出訪北京，直言見大陸國家主席習近平具有重大戰略意義。民進黨發言人吳崢批評，鄭麗文此舉無視共軍軍演，暴露國民黨對中國的真實立場不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。民進黨立院黨團也喊話，通過國防特別預算，加強民防準備、提升人民意志。

吳崢指出，鄭麗文高調宣示，顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴，國民黨身為台灣主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣民主、安全與主權當成可與中國交換的政治籌碼。

廣告 廣告

吳崢提及，雙城論壇才剛落幕，解放軍隨即宣布對台軍演，形成諷刺對照，台北市長蔣萬安曾承諾「共機不擾台才辦雙城」，如今卻遭中國打臉，其高喊「雙城好、兩岸好」，換來卻是戰機呼嘯、軍演壓境，難道這就是中國送給蔣的伴手禮嗎？

民進黨團副幹事長沈伯洋也批評，過去就曾提醒蔣萬安，「沒有人在跟敵國辦雙城論壇」。中國一直以來都有併吞台灣的敵意，不會因為台灣做什麼事情而改變，且外界解讀蔣去雙城是釋善意，但愈是釋出善意，對中國來說就是降低攻擊的成本。

沈伯洋指出，倘若真的在意國家安全，台灣該做的就是充足國防、通過國防預算，並加強民防準備、提升人民意志，只有在這幾件事情被強化之後，才能實質提高中國的攻擊成本。

民進黨團幹事長鍾佳濱也說，國防外交委員會目前還在癡癡等待對國家安全至關重要的國防預算，希望鄭麗文想清楚、對台灣人說明白，蔣萬安前腳剛走就軍演，鄭還要去見習近平嗎？