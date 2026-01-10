綠轟陳菁徽審代孕法案是圖利 陳昭姿反擊：王正旭推癌藥也是？

針對國民黨立委陳菁徽今（10）日發表聲明，宣布不參與涉及代理孕母條文的審查一事，民眾黨立委陳昭姿給予聲援。陳昭姿指出，親眼目睹民進黨立委在委員會中進行個人羞辱，並對陳菁徽被指控「圖利自己」感到不捨與痛心，批評執政黨不應為反對而反對。

民眾黨立委陳昭姿。（圖／中天新聞）

陳昭姿回憶這星期四在衛環委員會的狀況，她表示當時民進黨立委對她進行了針對個人甚至家庭的羞辱與攻擊，若非具備非常人般堅定忍辱的心志，實在難以持續坐在會議室內討論。她更提到，在毫無限制人數與時間的冗長程序發言中，陳菁徽一再被攻擊，遭指控推動代孕法案是為了圖利自己的莫須有罪名。

國民黨立委陳菁徽。（圖／陳菁徽臉書）

針對陳菁徽面臨的指控，陳昭姿認為這完全忽視了陳菁徽身為醫師、為所見所遇病人發聲的正當性。她強調，陳菁徽僅是從醫師角度道出病人需求，並反問哪一位醫師在專業領域裡，不是無時無刻在「圖利」病人？因此她完全能理解陳菁徽發表聲明時的痛心程度。

陳昭姿進一步質疑民進黨的標準，若按照民進黨口中的標準，推動法案即是圖利醫師自己，那麼民進黨立委王正旭推動《癌症防治法》修法及百億癌藥基金，難道也應被視為圖利自己？她呼籲民進黨不該如此雙重標準，甚至口不擇言地進行攻擊。

