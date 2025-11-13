綠轟非洲豬瘟、普發現金 盧秀燕這麼說

▲盧秀燕表示即使少數人不認同「媽媽市長」一詞，「我還是會把你當家人」。（圖／台中市政府提供，2025.11.13）

[NOWnews今日新聞] 台中綠營針對非洲豬瘟事件、普發現金等爭議，今在議會頻對市長盧秀燕開砲，市議員陳淑華還解構7年市長任內施政5部曲，指她慣性閃、拖、推、攬功，拗不過去就模糊焦點；陳俞融也批盧秀燕答詢愛用「晶晶體」。對於有些人不滿她自稱媽媽市長，盧秀燕感性地說「沒關係，我還是會把你當家人」。

台中市議會今（13）日起進行施政總質詢，綠營第一棒陳淑華問盧秀燕，普發1萬現金是否已完成登記，盧秀燕接連答「還沒想，實在太忙了」、「你在問我個人personal的問題」、「相信民眾對這事很熟悉，個人太忙沒想到這問題」。稍後陳俞融質詢時，批評盧秀燕答詢愛用「晶晶體」。

陳淑華接著問，中央已經普發1萬，台中何時普發5萬？2人接著為台中是否有錢普發現金一事唇槍舌劍。陳淑華稱盧秀燕對中央和地方普發現金採兩套標準，先前不斷政治操作、分化人民，如今市府有錢辦購物節、沒錢發現金，連非洲豬瘟事件道歉時也不甘不願，還搬出「媽媽」情勒市民，根本是卸責第一、搶功第一。

▲綠營轟盧秀燕對普發現金一事，存在兩套標準。（圖／台中市議員陳俞融提供，2025.11.13）

陳淑華批評盧秀燕包裝一流、施政無能，施政態度就是有掌聲的拚命追加、沒有掌聲的放著擺爛，並解構盧秀燕7年來的施政5部曲，1是遇事先閃再說；2是拖著看風向，再決定如何回應；3是推中央、推下屬、推議會、甩鍋別人；4是攬功搶功；5是苗頭不對就模糊焦點、抹黑造謠、魚目混珠。

民眾黨市議員江和樹為盧秀燕叫屈，表示一般人稱政治人物媽媽市長、媽祖婆由來已久，都是尊重、看重的意思。盧秀燕說，她希望用家庭的概念增進市府和市民的關係，要求下屬把台中當自己的家來治理，希望大家覺得幸福宜居，「市民就是我們的家人」，對家人是心甘情願、願意付出的。對於有些人不認同她是台中大家長、以媽媽自居，盧秀燕說「沒關係，我還是會把你當家人一樣服務對待」。

