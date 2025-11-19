綠通過下屆中市議員提名 這8選區各增1席

▲民進黨在本屆台中市議會有24席市議員。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台中市黨部今（19）日召開執委會，針對2026年市議員選舉的建議提名席次進行決議，本屆現有席次24席，在甲安埔、沙梧清、后豐、潭雅神、南屯、北屯、北區、東南區等8個選舉區各新增1席。此外，有8個選區保障一位女性名額。各選區提名決議席次後續將送交黨中央，依程序審議後正式通過。

以下為本次確認的提名席次：

（選區、應選席次、綠營現有席次與性別、決議提名席次）

(一)大甲 大安 外埔應選3席，現有1男，提名2席（多一席空間）

(二)清水 梧棲 沙鹿應選5席，現有2男，提名 2+1 席（多一女性）

(三)大肚 烏日 龍井應選5席，現有1男1女，提名1+1席（無新增）

(四) 后里 豐原應選5席，現有1男，提名1+1 席（多一女性）

(五) 神岡 大雅 潭子應選6席，現有2男，提名3席（多一席空間）

(六)西屯應選5席，現有1男1女，提名1+1 席（無新增）

(七)南屯應選4席，現1男，提名2席（多一席空間）

(八)北屯應選6席，現有1男1女，提名2+1 席（多一席空間）

(九)北區應選3席，現有1女，提名2席（多一席空間）

(十) 中西區應選3席，現有2男，提名2席（無新增）

(十一) 東南區應選5席，現有1男1女，提名 2+1 席（多一席空間）

(十二) 太平區應選4席，現有1男1女，提名1+1 席（無新增）

(十三)大里 霧峰應選6席，現有2男1女，提名2+1席（無新增）

(十四)東勢 石岡 新社 和平應選2席，目前1男，提名1席（現任議員蔡成圭曾表態不連任）

廣告 廣告

▲民進黨台中市黨部今天公布2026年市議員選舉的建議提名席次。（圖／民進黨台中市黨部提供，2025.11.19）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

民進黨彰化縣長4人搶1！12月中做民調、力拚下月底完成提名

獨／不等國民黨了！白營擬年底完成2026提名 藍白合添變數

影／黃秀芳設辦公室拚黨內提名 遭疑內定偷跑！王義川站後面偷笑