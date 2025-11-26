綠通過徵召 新北蘇巧慧 苗栗陳品安
迎戰二○二六地方選舉，民進黨中執會昨天通過徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任黨主席的賴清德總統為二人繫上競選背帶，指二人都是台大高材生、律師，深具理想及抱負，是地方鄉親的最佳選擇。
賴清德推薦陳品安時指出，陳品安體現了「沒辦法決定在哪裡出生，但可以決定要在哪裡奮鬥」這句話，她因為「反瘋車運動」到苗栗，深耕至今，一直沒有離開，甚至連結婚辦婚宴都在苗栗。
陳品安聽到賴清德介紹一度激動落淚，她表示，她結婚在台北、高雄各辦一場婚宴，因為和苗栗的緊密結合，所以也決定在苗栗再辦一場婚宴，但是沒想到賴總統連她從政前的小事都這麼清楚，讓她很感動；她是兩個苗栗孩子的媽媽，家人都是從政夥伴，她沒辦法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪落地深根，苗栗就是她的選擇。
談到競選策略，蘇巧慧說，「新北不容易，苗栗更艱困」，但她自認和潛在對手的品牌形象差大，苗栗也是如此，「陳品安和鍾東錦，這兩個人的品牌差異還不夠大嗎？」未來會照著自己步調一步步前進。
更多udn報導
老師低血糖暈倒！全班學生也倒一片 奇葩原因曝
天氣轉涼穿搭首選？信義區女生清一色「3件套」
失智最早徵兆非健忘 醫揭1變化是大腦在求救
神級美貌變調？迪麗熱巴現詭異「浮腫感」惹議
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 19 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 16 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 14 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 18 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 14 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 22 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 19 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 1 天前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 天前