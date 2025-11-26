綠通過徵召 新北蘇巧慧 苗栗陳品安

迎戰二○二六地方選舉，民進黨中執會昨天通過徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任黨主席的賴清德總統為二人繫上競選背帶，指二人都是台大高材生、律師，深具理想及抱負，是地方鄉親的最佳選擇。

賴清德推薦陳品安時指出，陳品安體現了「沒辦法決定在哪裡出生，但可以決定要在哪裡奮鬥」這句話，她因為「反瘋車運動」到苗栗，深耕至今，一直沒有離開，甚至連結婚辦婚宴都在苗栗。

陳品安聽到賴清德介紹一度激動落淚，她表示，她結婚在台北、高雄各辦一場婚宴，因為和苗栗的緊密結合，所以也決定在苗栗再辦一場婚宴，但是沒想到賴總統連她從政前的小事都這麼清楚，讓她很感動；她是兩個苗栗孩子的媽媽，家人都是從政夥伴，她沒辦法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪落地深根，苗栗就是她的選擇。

談到競選策略，蘇巧慧說，「新北不容易，苗栗更艱困」，但她自認和潛在對手的品牌形象差大，苗栗也是如此，「陳品安和鍾東錦，這兩個人的品牌差異還不夠大嗎？」未來會照著自己步調一步步前進。

