綠逼中配放棄中國籍是強人所難？他舉例富察

▲國民黨立委羅智強研議修《國籍法》，要幫中配參政解套。（圖／翻攝羅智強臉書）

[NOWnews今日新聞] 中配參政權爭議延燒，國民黨擬修《國籍法》，幫中配解套，民進黨大老林濁水說，民進黨逼中配回中國取得放棄中國國籍證明，是強人所難，但國民黨提案修法，也是政治自殺，未來恐怕也不用再選了。他提出建議，比照外國人入籍美國，中配到移民署繳交身分證明（包括護照）、宣誓「唯一效忠中華民國」，並將中國身分證件繳交聲明作廢。

林濁水接受Yahoo《風向台灣》專訪，批國民黨修《國籍法》是「不知死活」的政治自殺行為。他提出兩大理由：首先，目前台灣社會對中共的反感度極高，此時修法無疑是逆風而行；其次，中配近年政治爭議層出不窮，包括聲援武統或批評前總統馬英九等事件，讓國民黨此時修法徒增政治風險。林濁水更質疑國民黨，此舉「固然可以討好北京，但在台灣還要不要參加選舉？」

廣告 廣告

林濁水指出，中配參政權面臨「兩難困局」。雖然依據台灣《國籍法》要求中配放棄中國國籍是合理合法，但實際執行卻面臨困境，要中配到中國大陸辦理放棄國籍手續會「壓力很大」。在目前的兩岸氛圍下，中配「很可能被教訓一頓、修理一頓」，甚至遭遇難以預料的待遇後仍無法成功放棄國籍。他認為，這造成了「依台灣法律要求放棄是 OK，但依中共法律和政治狀況去辦理會出大麻煩」的局面，例如八旗文化總編輯富察（李延賀），就因而被逮捕。

林濁水認為，若中配確實因政治條件限制而無法放棄中國國籍，強迫其回中國辦理手續是「強人所難」。因此，他提出折衷且務實的解套方案：應比照先進國家入籍模式，在台灣辦理宣誓手續。具體做法是，若中配真心擁護中華民國，應在台灣移民署辦理手續，而非強制要求回中國辦理放棄國籍。

他建議，具體程序可比照美國入籍模式，中配到移民署繳交身分證明並宣誓「唯一效忠中華民國」，同時將中國身分證件繳交聲明作廢。林濁水強調，這是一個「比較穩妥的辦法」，可避免政治風險，並能從現行方式上解套，而非直接修改《國籍法》來增加國民黨的政治自殺風險，徒增紛擾。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

傅崐萁強推中配參政免棄中國籍 綠委轟：天底下有這種事喔？

羅智強將修《國籍法》挺中配參政權 嗆苗博雅：只在乎殺人犯人權

中配村長鄧萬華遭解職提訴願成功 劉世芳：國籍法沒解釋空間