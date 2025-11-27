綠遭藍挖出曾力推「雙重國籍參政」 民進黨團：公職如單一配偶必須忠誠

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應《國籍法》爭議。翻攝民進黨團YT頻道



中國籍配偶參政權近期成為朝野爭辯話題，國民黨立法院黨團今（11/27）天批評，民進黨過去曾主張修正《國籍法》，取消外國人歸化中華民國國民的參政限制，如今卻大聲疾呼反對修法。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱以「單一配偶」比喻，單一國籍等於單一配偶，只能有一個，要從事公職，就必須對國家忠誠。

對於《國籍法》爭議，鍾佳濱解釋，《國籍法》規範的是中華民國公職人員，也就是為國家服務、依法執法的公務員，目前中華民國允許人民有雙重國籍的，但如果要從事公職，就必須對國家忠誠，所以只能單一國籍。

廣告 廣告

鍾佳濱批評，現在吵著要修《國籍法》的人如果聽不懂，他就用更淺白的比喻，「單一國籍等於單一配偶，只能有一個」，不要再說中華人民共和國跟中華民國同屬一中，「講這種話沒有用。」他直言，要去其他國家從事其他制度，就請便，公務員就是必須單一國籍。

鍾佳濱表示，他自己跟旁邊的立委郭國文、陳培瑜一樣是台灣土生土長，都是中華民國國民，如果被查出有其他護照，公職身份就會被撤銷，「難道中配可以有例外嗎？可以有特權嗎？」他說，不要胡扯剝奪中配的參政權，中配可以投票、公投、罷免，但要從事公職人員，就是單一國籍。

陳培瑜說，台灣每一個人都歡迎新台灣人，但絕對不歡迎北京代理人，除非國民黨、民眾黨要公開說，「我們就是支持開大門、走小路，讓北京代理人進入國會，甚至未來可能可以選總統。」

陳培瑜強調，相信民進黨團成員都認同保護中配參政沒問題，但不能把台灣公職系統變成北京國安系統的延伸，甚至是在台分公司，我們會持續抗議這件事情。

更多太報報導

曝蕭美琴曾提修法保障外配參政 藍黨團籲停止歧視陸配

藍推修法放寬中配參政 梁文傑憂：具中國籍「有義務」為中共提供情報

藍營為中配參政修《國籍法》 李忠憲批：一鍵開啟合法化國家滲透