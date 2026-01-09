綠選將沒人認識 沈政男斷言2026第一個選情底定是這縣市

2026大選備受各界關注，民進黨選對會原定7日提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，但因空軍F-16V戰機夜間訓練疑似失事，記者會延期舉行。對此，衛福部草屯療養院老年精神科主治醫師沈政男直言，2026縣市長選情第一個底定的是南投縣，因為温世政知名度不高、大家根本不認識，他更嗆問，民進黨連國民黨立委游顥、馬文君都選不贏，還要跟「神力女超人」許淑華競爭、選縣長？

對於民進黨將提名温世政參選南投縣長一事，南投縣長許淑華簡短表示，因提名後參選人將會對外表達意見，屆時再做回應，至於是否認識温世政，她搖頭回應，不過仍微笑表示，知道温是草屯國中畢業，是自己的學長。

廣告 廣告

另外，國民黨南投縣黨部主委游顥則直言，南投縣民風純樸，一向講究人親土親，對於民進黨此次推出空降人選，就連民進黨地方人士都不認識，更不要說沒在地耕耘、沒在地服務，要如何競選？他質疑，民進黨空降人選是「票投温世政等同票投賴清德」，此舉顯然不尊重南投在地人，賴強勢提名温是2026縣市提名的最大錯誤。

「2026縣市長選情第一個底定的是：南投縣」，沈政男今（9）日在臉書發文表示，民進黨要派温世政與許淑華競爭，但大家根本不認識温，其在南投縣的知名度「大概只有自己的十分之一」。他並嗆問，民進黨連游顥、馬文君都選不贏，還要跟「神力女超人」許淑華競爭、選縣長？

【看原文連結】