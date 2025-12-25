即時中心／何馨報導

民進黨昨（24）日布局九合一大選，民進黨選對會達成共識，建議徵召現任基隆市議長童子瑋參選基隆市長，代表綠營挑戰尋求連任的現任市長謝國樑。身負重任的童子瑋與總統賴清德有親戚關係，也讓這場選戰更具指標性意義，他今（25）日強調，基隆是座深具潛力的城市，將提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。

民進黨選對會昨日達成共識，建議徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長，童子瑋今（25）日在自己臉書寫下，「謝市長說，做好市政就是最好連任策略這一點我是同意的，因為對我來說，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。」

童子瑋也表示，基隆通勤族每日早出晚歸、長輩的長照醫療需要得到支持、青年父母的托幼負擔也有壓力、城市的定位跟特色依然不明，這都是確確實實的市政問題。

相比於短暫的亮點，童子瑋認為最為迫切的，是基隆市民在這裡生活，是否感到舒適與便利，建設能否進度跟改變，以及在這座城市有無成長、未來與希望。他強調，海港、山城都是基隆的資產，老文化跟新商業都是機會，但發展跟生活怎麼並進，這都是他擔任議員到議長以來，一直都在思考的問題。

同時童子瑋也感謝黨內同志的肯定，「下一步，我會來爭取市民對我的支持。」

原文出處：快新聞／綠選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋表態：積極爭取市民支持

