綠選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋：提更好政見願景良性競爭

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對民進黨選對會昨日達成共識，建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長，童子瑋今（25）日在臉書表達參選心境。他強調，選舉核心就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。

「一直以來，都在思考基隆的未來發展。」童子瑋指出，包含如何利用海港、山城等城市資產，以及把握老文化跟新商業的特色與機會，他也會思考發展跟生活的並進，以及傳統跟進步的共存等願景問題。

「走向未來以前，要先顧好現在。」童子瑋特別強調，目前基隆市政更迫切的是市民在這裡生活是否舒適跟便利、建設有無進度跟改變，而更重要的是在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

童子瑋指出，超過10萬通勤族每日早出晚歸、超高齡社會長輩的長照醫療也需要支持，以及全國倒數的出生率，也象徵了青年父母的托幼負擔，以及城市要發展，定位跟特色必須更加明確化，這都是實實在在的市政問題。

童子瑋強調，他會在選舉過程中，提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，爭取所有市民的認同和支持。

