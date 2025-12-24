綠選對會建議徵召童子瑋挑戰謝國樑 吳子嘉斷言結局

2026年基隆市長選戰，民進黨選對會建議徵召基隆市議長童子瑋，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。媒體人吳子嘉認為，他非常不看好童子瑋，童子瑋要跟現任基隆市長謝國樑拚，沒有勝算。

針對基隆市長之戰，吳子嘉今(24日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨選對會徵召童子瑋，童子瑋要跟謝國樑拚的話，沒有勝算、一點機會都沒有。童子瑋上一次罷免謝國樑時，質疑他就在背後操作。吳認為，因為童子瑋跟賴清德的關係，才有機會在民進黨內比較活耀，所以本事也沒有多大，他非常不看好童子瑋。

廣告 廣告

吳子嘉接著表示，童子瑋又搞了一個跟賴清德有親戚關係，他最討厭這種事情。如果是他，跟賴清德有親戚關係，一定會躲著遠遠的，不要讓賴清德有困擾，也讓賴清德的空間很大，可以當一個好總統。

至於民進黨彰化市長人選，吳子嘉指出，本來在彰化的立委有兩位，陳素月跟黃秀芳，還有前彰化市長邱建富跟彰化市長林世賢等參加民調。原本認為正國會的黃秀芳非常有機會，而且民調遙遙領先，最後奇蹟式一夜之間翻轉9％，這太離譜了，結果陳素月出線。

吳子嘉更點出，陳素月是正統新潮流，現任立法委員。她過去曾當過魏明谷的秘書，所以她是從新潮流的基層，一步一步走上來的，所以新潮流全力相挺，陳素月可說是一個不可小覷的候選人。

【看原文連結】