綠選對會建議徵召陳素月出戰彰化 郭正亮：國民黨有機會了

民進黨選對會建議徵召立委陳素月出戰彰化縣長，爭取提名失利的民進黨立委黃秀芳表示支持，另一參選人前彰化市長邱建富則質疑民調數據疑雲，砲轟選對會「到底在急什麼？」前立委郭正亮表示，陳素月比較弱，國民黨有機會了。

針對民進黨選對會建議徵召陳素月出戰彰化縣長，郭正亮今(25日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，這有點像當初台南市長初選黃偉哲勝出，綠委王定宇跟陳亭妃都輸。這跟黃秀芳、邱建富都不是新潮流，有點類似，黃秀芳跟邱建富都是正國會，兩人都參選，所以會分掉票。那一次台南市長初選，王定宇若不要選，陳亭妃一定贏，或者陳亭妃不要選，王定宇搞不好就贏黃偉哲，因為兩個都偏獨派，都不是新潮流，結果兩人的民調都20幾趴，而造成這個結果。

郭正亮接著表示，如果單獨比陳素月跟黃秀芳，黃秀芳都是贏的，但這次不是這樣做，是4個人都選。邱建富一定會拉走部分正國會的民調。所以陳素月實際上是比較弱的，跟當年黃偉哲一樣，結果黃偉哲當選，得票38％，是真的比較弱，那一次一大堆奇奇怪怪的人跑出來選，地表最強的里長，還拿到10幾趴，「虧雞福來爹」還選得不錯。

郭正亮認為，這個對民進黨不是好消息，因為陳素月沒有那麼強。郭正亮透露，他對幾個國民黨人說，彰化你們有機會，結果有幾位國民黨立委回覆說，努力想知道陳素月是誰？因陳素月的辨識度很低，她是地方型的，黃秀芳選過一次縣長，所以知名度當然高很多。這個當然就是國民黨的機會，不過國民黨立委謝衣鳳感覺好像都沒有在動，謝衣鳳條件不錯，可是差不多要開始動了吧。

