綠選對會建議提名出戰基隆市長 童子瑋：全力以赴

民進黨選對會24日通過，建議黨中央2026年基隆市長選舉提名基隆市議會議長童子瑋。童子瑋聞訊後，表示將全力以赴。（張志康攝）

民進黨選舉對策委員會24日會議中討論明年縣市長提名案，基隆市通過建議提名基隆市議會議長童子瑋。對此，童子瑋傍晚表示，只要有機會服務基隆市民，他一直全力以赴。基隆市議員認為，謝國樑對決童子瑋局勢已成，期盼市長選舉是場君子之爭。

民進黨選對會通過提名建議案的消息傳出後，童子瑋表示，感謝黨內同志的信任與肯定，不論身分跟角色，只要有機會服務基隆市民，從選上議員到議長，童子瑋一直全力以赴。

民進黨中執會因為近日北捷發生重大公安事件，暫緩公布提名案，童子瑋表示，盼社會各界多多關心民生與安全議題。

對於民進黨提名童子瑋，無黨籍議員張耿輝表示，童子瑋上任議長後，為民服務工作做得不錯，有一定支持者。但他認為謝國樑確實做蠻多事，若謝沒出什麼大錯，應該會支持謝國樑。他認為兩個人都很優秀，希望來一場君子之爭，樹立選舉風範。

國民黨籍議員韓世昱說，民進黨選對會建議提名童子瑋，他給予祝福，希望未來是場君子之爭，更期盼不要因選舉，再度造成府會關係緊張，府會和諧良性互動，市政建設才能持續推動。

民進黨籍議員鄭文婷表示，童子瑋除學養豐富外，身段也十分柔軟，更樂於傾聽不同意見，與謝國樑形成對比。她認為，謝國樑動輒發怒及許多離經叛道行為，童子瑋雖較謝年輕，但做事相對沉穩，相信童子瑋應該會在市長選戰勝出。另外，包括張顥瀚、張之豪等綠營議員，都認為童是市長選舉最適合的人選。

