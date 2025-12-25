綠選對會徵召戰謝國樑！童子瑋擘劃基隆市政藍圖「走向未來前、先顧好現在」：比短暫亮點更重要

民進黨選對會昨日正式提名基隆市黨籍議長童子瑋參選2026基隆市長，童子瑋今（25）日透過臉書表示「在走向未來以前，我們要先顧好現在」，基隆通勤、長照、托育、城市定位不明都是問題，相比短暫亮點，更迫切的是生活有無舒適，在城市成長有無希望，接下來他會爭取市民支持。

「基隆是一座深具潛力的城市​」，童子瑋今日在臉書發文表示，海港、山城都是基隆的資產，老文化跟新商業都是基隆的機會，但發展跟生活怎麼並進？傳統跟進步怎麼共存？這都是他從擔任議員到議長以來，一直都在思考的問題。

「我認為，在走向未來以前，我們要先顧好現在」，童子瑋強調，基隆的通勤族每日早出晚歸、長輩的長照醫療需要支持、青年父母的托幼負擔也有壓力、城市的定位跟特色依然不明，這都是實實在在的市政問題。

童子瑋認為，相比於短暫的亮點，更迫切的是基隆市民在這裡生活，有沒有感到舒適跟便利，建設有沒有進度跟改變，以及在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

童子瑋提到，謝市長說「做好市政就是最好連任策略」，這一點他是同意的，「因為對我來說，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。」

童子瑋最後說，謝謝黨內的肯定，下一步，他會來爭取市民對他的支持。

（圖片來源：童子瑋臉書）

