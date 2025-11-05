綠選對會拍板出戰新北！ 蘇巧慧：籌組最強的團隊

新北市 / 綜合報導

持續聚焦2026雙北選舉戰況，呼聲相當高的台北市副市長李四川，在化解輝達落腳的問題後被國民黨議員秦慧珠點名，可以放心去選新北，不過李四川幽默回應，自己每天回新北，是回去睡覺，倒是民進黨已經定於一尊，今（5）日選對會拍板，由立委蘇巧慧出戰新北。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「我會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人，一起打贏2026的選戰。」民進黨選對會正式敲定，由立委蘇巧慧角逐新北市長，在提報中執會通過後，預計11月下旬提名而及早起跑便能搶佔先機，畢竟看看國民黨這局似乎不打算提前亮牌。

廣告 廣告

台北市議員(國)秦慧珠VS.台北市副市長李四川說：「輝達的海外總部可以落足在台北市，李四川副市長完成這件事之後，就可以放心的去新北市選市長了對不對，我每天回新北市但不是選市長，什麼，回家睡覺。」

台北市副市長李四川被視為藍營強棒之一，又化解輝達選址的僵局只不過眼下得先專注市政，會不會披上戰袍還打上問號，而台北市長蔣萬安拚連任老神在在，台北市議員(眾)陳宥丞VS.台北市長蔣萬安說：「所以你對你的連任有信心嗎，我想我們持續專注在市政的建設上面。」沒有正面表態倒是可能的對手，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表明參選決心，只是攤開過往經歷似乎沒有民代基礎，被民進黨台北市議員簡舒培點名，跟基層缺少密切接觸。

民進黨台北市長擬參選人吳怡農說：「過去5年成立壯闊台灣聯盟，我每天，每天在做的就是在跑基層。」認為自己最大的優勢，就是在政治圈外的經歷，不過要爭取黨內提名，沒有派系動員相挺也是一大問題。民進黨台北市長擬參選人吳怡農說：「我沒有派系，所以我不像很多人可能可以說，透過幕後的一些運作啊，可能透過放媒體啊，然後慢慢去醞釀，然後最後透過派系的協商，在選對會裡面被提名，這些都不是我的方式。」

除了吳怡農之外，包含社民黨台北市議員苗博雅還有立委王世堅都被點名，另外前民進黨祕書長林右昌也被視為一枚活棋，「首都攻防戰」各方積極備戰。

原始連結







更多華視新聞報導

民進黨高雄市長初選升溫 參選人週休日跑行程拚場

李四川再喊話新壽 尋第3方鑑價提合意解約條件

號召正國會挺林岱樺選高雄市長 林佳龍：支持捍衛權利

