綠選對會拍板劉建國出戰雲林縣長！彰化採「對比式」民調假想敵是謝衣鳯

民進黨選對會拍板劉建國參選雲林縣長。 圖：翻攝自劉建國臉書

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，民進黨「2026年選舉對策委員會」今（3）日拍板建議民進黨中執會徵召立委劉建國參選雲林縣長。另外，據了解，會中也確定彰化縣長的「類初選」民調將採「對比式」進行，假想敵是國民黨立委謝衣鳯。

民進黨選對會今下午開會，發言人吳崢受訪表示，民進黨選對會在會中決議通過，建議民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國參選2026雲林縣長。

至於彰化選情相關，吳崢指出，根據2026選對會縣市首長提名條例，初選就是嘉義縣、台南市、高雄市，彰化縣則由選對會建議中執會徵召人選，徵選時程持續進行中。至於採用對比或互比？他則說，選對會會經過縝密討論，並有得到授權可以做民調作為內部參考，但最後還是綜合評比來決議徵選。

媒體詢問，彰化是否有望翻轉？吳崢表示，民進黨秘書長徐國勇之前也說過，民進黨這次的目標全黨上下一心，要超過上次地方大選，這是中央黨部作戰大前提。他說，在彰化縣長選舉可看出，民進黨人才濟濟，立委跟地方公職都表態投入爭取提名，每位候選人都在全力地方衝刺拿出最好表現，選對會跟中執會最後也會挑選戰力最強候選人，幫助民進黨在彰化有所突破。

另據轉述，徐國勇在選對會中特別針對嘉義縣、台南市、高雄市電視政見初選協調會表示，當初各候選人代表都有同意不透露協調會內容，但還是有人說出細節。他以嚴正態度表示，希望候選人遵守相關規定。

民進黨2026徵召選區最激烈的莫過於彰化縣，共有4人遞交參選意願表，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富。據了解，今天選對會中也確認彰化縣長的「類初選」民調將採「對比式」進行，假想敵是國民黨立委謝衣鳯。至於民調則預計會在12月15日至18日擇一晚進行，預計12月底確認出戰人選。

另外，下次民進黨選對會時間預計落在12月24日上午，當日下午民進黨將召開中執會通過提名人選。

