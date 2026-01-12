綠選對會拍板提名温世政參選南投縣長 挑戰許淑華

民進黨持續布局2026年縣市長選舉，選對會今天(12日)再度召開會議，會中拍板建議提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，挑戰現任的國民黨籍南投縣長許淑華。

民進黨啟動2026年縣市長選舉布局，持續盤點各縣市潛在人選。選對會原定7日召開選對會，會中要討論提名新北市牙醫師公會理事長温世政代表民進黨參選南投縣長，並交由當天下午的中執會通過，但因發生F-16V在花蓮外海失聯事件，時程延後至12日。

根據民進黨的規劃，温世政的提名經選對會拍板後，將交由14日的中執會通過，中執會後也預定循往例舉行提名記者會，由兼任民進黨主席的賴清德總統親自為温世政繫上競選背帶。(編輯：宋皖媛)