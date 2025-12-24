綠選對會拍板童子瑋戰基隆市長！賴清德跨年為「3參選人」披戰袍

民進黨基隆市議會議長童子瑋將代表民進黨參選基隆市長。 圖：翻攝自童子瑋臉書

[Newtalk新聞] 民進黨選對會今（24）日上午拍板，建議徵召立委陳素月參戰彰化縣長。民進黨發言人吳崢下午補充，選對會也建議徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長。據了解，民進黨預計12月31日將加開中執會，並預計會後召開提名記者會，由黨主席賴清德為立委劉建國、陳素月、童子瑋披上戰袍。

民進黨選對會今上午召開會議，發言人吳崢轉述表示，選對會今開會，確認之前進行的彰化徵召區民調及協調結果，選對會達成共識，建議中執會在彰化縣徵召陳素月參選彰化縣長。

吳崢下午補充，選對會也建議中執會徵召童子瑋參選基隆市長。

民進黨原訂今天下午召開提名記者會，但因為北捷重大傷人事件，預計將順延一個星期，也就是12月31日舉辦。

民進黨今下午召開中執會，也通過提案，可以加開中執會以應對選戰提名節奏。民進黨選對會日前已經拍板劉建國參選雲林縣長，再加上今天的陳素月參選彰化縣長、童子瑋參選基隆市長，一併在下週的民進黨中執會通過，隨後會舉行提名記者會，由賴清德為三位被提名人披上戰袍。

