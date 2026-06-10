綠選對會拍板鄭朝方選新竹縣長！澎湖吳淑瑾代夫出征有雜音

民進黨籍竹北市長鄭朝方。翻攝鄭朝方臉書。



千呼萬喚！民進黨今（6/10）上午召開選對會，拍板竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長，至於澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾是否「代夫出征」仍有雜音，加上金門、馬祖、花蓮等佈局，都將拚7月全代會前完成討論。

針對今日選對會內容，民進黨立委、選對會成員陳培瑜會後轉述指出，完成新竹縣長鄭朝方的提名，大家在會議上是鼓掌一致通過，非常期待今天下午的記者會，也希望候選人可以提出他對於新竹的夢想還有願景。

民進黨立委陳培瑜。楊亞璇攝

至於竹北市長佈局，陳培瑜說，竹北市長的提名權還是在縣黨部手上，縣黨部現在也已經要開始進行討論了，當然相關的擬參選人或者是有意願的人，大家都還需要諮詢各方的意見，再給新竹縣黨部一些時間，後續會儘早跟大家報告。

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對於其他縣市有無討論，陳培瑜說，沒有討論到其他人選，其實今天就還蠻順利的就結束了，大家還有關心其他的縣市的問題，就容待後續選對會再討論。

由於下個月就要召個全代會，外界關注整體提名佈局時程，陳培瑜回應，今天都還沒有討論到，不過一直在歷次的選對會，確實有針對金門、馬祖、花蓮，大家都有一些討論，也有把地方聲音回饋到選對會來，都還是希望跟縣黨部有更密切的溝通，所以後續都還會持續討論，因為選對會的正式提名工作還沒有結束。

澎湖縣長陳光復過年期間跌倒送醫後仍在療養，上週傳出黨內擬徵召陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，惟據轉述，選對會內有回報有不同派系聲音，但尚未拍板定案，因而沒有進度，不過整體提名進度應該會在全代會前拍板完成。

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