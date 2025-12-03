綠選對會拍板 建議徵召立委劉建國再戰雲林縣長

民進黨選對會今天(3日)再度召開會議，會中決議，建議中執會徵召立委劉建國代表民進黨出戰雲林縣長。民進黨預計月底召開中執會，正式通過提名。

迎戰2026年縣市長選戰，民進黨中央黨部陸續提名各縣市長人選。繼台中市、嘉義市、台東縣、宜蘭縣、新北市、苗栗縣人選定案後，又有新進度。

民進黨選對會3日再度召開會議，盤點其他縣市潛在人選，民進黨發言人吳崢會後受訪時表示，選對會已拍板雲林縣長的提名人選。吳崢說：『(原音)今天民進黨選對會剛剛在會中決議通過，建議中執會在雲林縣徵召劉建國參選2026年縣長。』

據了解，民進黨將於12月底召開中執會，正式通過雲林縣長的提名案。

另外，民進黨在彰化縣長提名將採用「類初選」定奪，地方盛傳，將訂於12月15到18日擇1天做民調，目前表態爭取提名的立委黃秀芳、陳素月及彰化市長林世賢與前市長邱建富近來積極拜票，競爭激烈。

媒體問及，選對會是否有就彰化縣長「類民調」細節進行討論？吳崢表示，根據民進黨2026縣市首長提名條例，此次舉辦「初選」的縣市為嘉義縣、台南市與高雄市，彰化縣是由選對會建議中執會徵召人選，但選對會有得到授權，可以進行相關民調作為內部參考，最後再由選對會綜合評估各方因素，提出最強的候選人。

據了解，今天選對會中，確定彰化縣長提名的「類初選」民調將採「對比式」進行，將以呼聲最高的國民黨立委謝衣鳯為假想敵。(編輯：宋皖媛)

