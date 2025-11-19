綠選對會拍板！ 建議徵召縣議員陳品安參選苗栗縣長

政治中心／綜合報導

2026大選只剩一年左右，民進黨提名作業持續進行，繼先前通過推薦蘇巧慧參選新北後，今天選對會也拍板建議徵召縣議員陳品安，參選苗栗縣長，此外彰化縣長有黃秀芳、陳素月、林世賢與邱建富表達意願，將以內參民調決定人選，四人今天也到黨中央討論"類初選"協調作業。

氣溫驟降的週三下午，包括黃秀芳、陳素月、林世賢與邱建富等，有意角逐彰化縣長的四人，依序出現在民進黨中央，出席選對會，要參與"類初選"協調。

立委（民）黃秀芳：「彰化目前有4位有意願，要來參選彰化縣長，所以今天才會有這樣的一個協調。」

立委（民）陳素月：「希望就是說這樣子一個協調，是一個能夠非常公正的方式，最後能夠就是公正的方式來產生。」

彰化市長林世賢：「希望這個民調也能夠是一個，公正公平公開的，能夠真正挑選出能夠勝選（的人）。」

前彰化市長邱建富：「過去民進黨提名，只要經過民調跟初選，出來的人選全部當選，那經過徵召的人選全部落選，這是全國獨一無二。」

所謂類初選，就是透過內參民調而非公開民調決定人選，相較彰化競爭激烈，上週選對會已通過推薦蘇巧慧參選新北，傳出本週還要建議徵召劉建國選雲林、苗栗議員陳品安選苗栗，不過會議後達成共識的僅有陳品安。

民進黨2026縣市長人選逐漸浮上檯面。（圖／民視新聞）民進黨發言人吳崢：「在今天的會中選對會達成共識，決議要來建議民進黨中執會，在苗栗縣徵召陳品安議員代表民進黨，來參選2026的苗栗縣長選舉，（劉建國委員雲林的部分），（是還在討論當中？），是還在討論當中。」

苗栗向來是民進黨的艱困選區，這回被相中對戰鍾東錦的陳品安，今年41歲，律師出身，2018年首度以無黨籍參選議員就當選，並在2022年以第一高票連任。至於基隆，現任議長童子瑋呼聲也很高。

民進黨選對會主要召集人邱義仁vs.記者：「我不知道議程我要來看才知道，所以基隆就是確定就是童子偉嗎？，大家的共識選對會的部分？我不曉得。」

現任議長童子偉被認為是2026民進黨基隆市長最可能人選。（圖／民視新聞）

基隆和雲林的人選，還得再等等，至於新北蘇巧慧與苗栗陳品安，預計將送26號中執會正式通過。

