綠選對會提劉建國選雲林 彰縣類初選假想敵謝衣鳯

民進黨3日召開選對會，民進黨發言人吳崢表示，會中決議通過，建議徵召綠委劉建國參選2026年雲林縣長，預計月底召開中執會通過提名，劉建國表示，戰士無選擇戰場權利，既然黨選擇他，就是全力以赴不怯戰；至於彰化縣長初選部分，據了解，將採對比式民調，以國民黨最強人選、藍委謝衣鳯為假想敵。

日前獲國民黨主席鄭麗文期許「世代接棒、女人當家」，並表態參選雲林縣長的國民黨籍立委張嘉郡，對此表示平常心看待，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的布局，也期許明年底的縣長選舉是場乾淨、歡樂、正向的君子之爭。而2022年曾與劉建國對戰的現任縣長張麗善受訪僅表示，劉建國對於雲林的奉獻在哪裡，鄉親應該比她還要清楚。

吳崢則指出，根據2026選對會縣市首長提名條例，就是嘉義縣、台南市跟高雄市這3個選區要舉行初選，彰化是由選對會建議中執會徵召人選，目前相關徵選作業還在持續進行中。

被問到彰化的民調是否已確認採對比或互比形式？吳崢說，選對會皆會經過縝密討論後再確定，條例裡面提到，授權選對會可以去做相關民調，結果提供內部參考，但最後還是得由選對會綜合評比各方面的因素，再決議徵選哪位候選人。

至於民進黨明年在彰化是否有機會翻轉？吳崢強調目標就是2026地方選舉超越2022的成績。

綠營這次彰化縣長爭取提名的4人包括正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富，將採「類初選」方式，預計民調時間為15日到18日，據了解，將採對比式民調，以藍營實力最強的謝衣鳯為假想敵。