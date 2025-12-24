綠選對會提名陳素月 邱建富：在急什麼？

▲民進黨選對會建議徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長，申請民調複查的邱建富質疑「到底是在急什麼？」（圖／邱建富提供，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會今早達成共識，建議徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長，前彰化市長邱建富感到「非常遺憾」，他指自己已用雙掛號寄出民調複查申請，選對會卻在民調疑慮尚未釐清之前，急於做出結論，讓人不免質疑「到底是在急什麼？」

綠營針對彰化縣長提名做的類初選民調，因4名角逐者前後相差僅4%，引起民調排第3名的邱建富質疑，除了以雙掛號寄出民調複查申請，昨天也公開呼籲黨中央，儘快提出完整、可供檢視的民調報告資料，讓過程更加透明才能服眾。

豈料民進黨選對會今（24）日早就達成共識，建議徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長，邱建富表示非常遺憾，並指出選對會在相關民調疑慮尚未釐清前，急於做出結論，讓人不免質疑，「到底是在急什麼？」

邱建富表示，他與團隊不會因此停下腳步，仍會持續走進基層，直接向彰化鄉親報告想法與政策。至於最後要怎麼走？會不會脫黨參選？邱建富說「就交給彰化鄉親來決定」。

