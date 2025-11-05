綠選對會決議 徵召蘇巧慧戰新北

民進黨選對會5日做成決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長。（本報資料照片）

民進黨5日召開選舉對策委員會，黨中央發言人吳崢會後轉述，選對會做成決議，將向中執會建議徵召立委蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長，蘇強調已做好準備承擔重任；而藍營的台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌均有意參選新北市長，有待兩黨協調。

吳崢指出，選對會昨建議新北市徵召蘇巧慧代表民進黨參選2026的新北市長選舉，具體的徵召提名，要等待中執會確認。

蘇巧慧表示，這段時間她走遍新北，許多人給她支持與肯定，感謝選對會的推薦，她已經做好準備來承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026選戰。

藍白方面，黃國昌已宣布爭取新北市長，將與國民黨協調人選；國民黨目前傾向台北市副市長李四川，但新北市副市長劉和然也有意願。

由於國民黨甫完成黨主席改選，黨務人事還在陸續就位，短期內尚無法啟動黨內提名機制；不過，黨主席鄭麗文選前不斷強調會與民眾黨討論建立機制，黨內以及黨對黨都會有彼此能夠接受的方式，提名最適當人選參選。

據了解，民進黨選對會昨日也討論到建議南投縣協調衛福部次長林靜儀參選；新竹縣市則仍在溝通，熱門人選包括竹北市長鄭朝方；苗栗縣長部分，傾向與無黨籍議員陳品安合作；雲林則由立委劉建國披戰袍，但吳崢表示都還在討論中。

據轉述，英系代表莊瑞雄昨提到，北市、桃市是2026重中之重，必須有「大咖」投入帶動整體選情，「政務官要有擔當，為黨征戰」。