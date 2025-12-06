綠避選票瓜分 藍白爭擴大席次

高雄市鳳山區議員李雅靜（右後一）、林智鴻（左後二）、鄭安秝（左前二）、陳慧文（左前一）於活動中合影。（任義宇攝）

民國115年九合一大選步步逼近，高雄市第九選區（鳳山區）應選8席議員，民進黨除現任3席議員將爭取連任外，另有3位新人尋求初選提名，黨內提名策略成為綠營能否在鳳山選區席次過半的重要關鍵；國民黨則由現任4席爭取連任，在民眾黨也將推派人選參戰下，有人擔憂會對全數連任造成挑戰，也有人認為藍白若合作，反倒有望擴大席次。

鳳山區議員在111年選舉中，無黨籍議員黃捷狂吸17.03％最高得票率，加上台灣基進推派李雨蓁參戰，在2大親綠候選人瓜分選票下，讓綠營僅獲得陳慧文、林智鴻、張漢忠3席，前高市議員蘇炎城之子蘇致榮意外落選，這也讓綠營在明年選戰的提名策略備受關注。

廣告 廣告

民進黨除現任3席要爭取連任外，蘇致榮確定捲土重來，黃捷助理鄧巧佩同樣表態參選，善美里里長張育臺也打算以新人之姿一搏，在人才濟濟情況下，外傳黨部除要搶回黃捷當選立委後留下的空缺，還有意「進攻」第5席議員。

不過黨內目前意見分歧，因此實際提名席次遲遲無法確定，還有待黨部執評委員評估。外界分析，上屆選舉中，綠營4名候選人加上黃捷、李雨蓁，確實有5席提名空間，但也難保綠營選票互咬、藍營漁翁得利的惡夢重演。

國民黨部分，目前鳳山區暫無新人表態參戰，若無變化將以現任的李雅靜、鍾易仲、劉德林、鄭安秝等4席議員爭取連任，而民眾黨已透露鳳山區會推派人選參戰，已跟白營多次合作的徐尚賢再表達受徵召意願，部分黨內人士擔憂，白營攪局恐對藍營全數連任造成挑戰。

不過，也有人認為，藍營現任議員多在地方經營已久，而具有深藍背景的徐尚賢上次就參選，他與白營推派的陳妙真各有2％以上得票率，若民眾黨與徐尚賢在明年選戰中合作，有望擴大藍白在議會的席次及勢力。