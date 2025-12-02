綠還要用司法再抓8人? 郭正亮驚曝 : 美對賴清德評價相當不好

總統賴清德。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前立委郭正亮 1 日驚爆，台灣有「重要人士」透露，2026 年、2028 年賴清德當局恐醞釀司法手段，有 8 人要被抓，縣市長、民代都有！

「我現在就聽到了一些可怕的動作在醞釀！」郭正亮 1 日在《中天新聞》政論節目中表示，昨天他剛好跟一個「重要的人」在吃飯，他說出聽到的，「僅供參考」。那位人士說：保證 2026 年、2028 年台灣有 8 個人要被抓，縣市長、民代都有！

「用司法這種招數就是，你沒有能力作戰！才會搞這種事。那外面的人為什麼會聽到？表示你連檢調都控制不住！」郭正亮直言，賴清德只有兩招，一個是「抹紅」，另外一個就是司法。

郭正亮指出，現在會進入一種階段，就是賴清德所有的執政秘密都會外流！台灣就被他搞成一團亂，因為執政能力又差，每次都只會用「扣帽子」，還去挑撥民間對抗。

「最好的局面是，你的朝野共識有正當性，民眾團結往前走，但賴清德現在是往負面在弄。時間到了就知道了！美國對賴清德的評價，相當不好！」他稱。

至於美方未來要不要去捧陳其邁的勢、蕭美琴的勢？郭正亮認為，那也只是時間還沒到。

中國國民黨副主席蕭旭岑昨 ( 1 ) 日也表示，賴清德當局只剩「抗中」一招可打，從 2026 年打到 2028 年，所有議題都被包裝成「是否愛台灣」的表態戰。

