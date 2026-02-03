綠酸國共論壇包裝去政治化：談的機密機械等都涉及國安

國共論壇 民進黨：包裝去政治化 但談的機密機械等都涉及國安。曾薏蘋截圖

國共論壇登場，民進黨直播節目，民進黨中國部主任吳峻鋕今表示，國民黨這次「國共論壇」雖然強調去「政治化」但是去談的精密機械就很關鍵，是台灣未來非紅供應鏈很重要的一環，這幾個產業都涉及國家安全。而這次國共論壇基本上就是過場，重點是為了之後鄭習會的開場。

此外，攤開整體國共論壇脈絡，其本質是一項高度政治化的操作，也是為鄭習會鋪路，未來更至少有三項實質目的。第一，讓中共的社會監控與政治影響力長驅直入台灣社會；第二，切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈；第三，配合中共「155對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣重新鎖回中國。

廣告 廣告

對於這次國共論壇，吳點出三點說，第一是先考試，看這一次國民黨提什麼方案來，第二是對明年，如果要對台進行一個杠桿，必然要在四月川習會舉辦之前，若有一個鄭習會，國民黨主席鄭麗文去說兩岸一家親，或承認九二公司就是同屬一中，就是各表一中，這樣的情況推進下去，中國就可以跟川普說，「台灣其實沒有像你看到的這麼反對中國，還是有一批人跟我很好，我有辦法控制台灣，用這個去跟川普做談話。」

民進黨發言人韓瑩在主持的「午青LIVE 瑩在國際」直播節目提到，台灣要走向國際就是台美合作或跟其他國家合作，但有一個很重要政策就是採取「非紅供應鏈」，但是上會期立法院通過民眾黨版的國防特點條例，就把「非紅供應鏈」拿掉了，若再加上離島建設條例，整體來講就是在破壞台美合作，要把台灣的供應鏈轉到中國。

吳峻鋕說，拿掉「非紅供應鏈」跟國民黨這次國共論壇的做法有一項事情非常雷同，就是刻意變成「去政治化」，一直講說沒有要簽任何政治協議，可是談的每一個都跟政治有關，觀光就是中國拿來強迫台灣接受中國所有觀光客，第二個精密產業涉及台美交流，醫療之前講的叫做AI健康，他就很擔心中國賣器官的問題；而講防災，其實是氣候變遷，這些產業都涉及國家安全、高端技術涉及關鍵供應鏈，就算去政治化，國人還是要非常謹慎。

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾(Roger Wicker，共和黨籍)今(3)日發文，罕見直接點名台灣在野黨，批評其持續大幅削減國防預算「令人失望」。韓瑩認為，外界可能想說，國共論壇跟民眾也沒有什麼關係，其實國民黨有一步一步在鋪陳，例如國民黨用擋軍購、國防預算換取跟習近平見面的機會，或重啟國共論壇，美國參議員點出了這件事情 ，這是一個很大的一個警訊。

【看原文連結】