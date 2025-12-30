綠酸圍台軍演「大陸伴手禮」王世堅緩頰 蔣萬安反應曝光

大陸解放軍東部戰區29日展開「正義使命-2025」圍台軍演，民進黨酸「大陸給蔣萬安帶回的伴手禮？」綠委王世堅則幫蔣萬安緩頰，「我個人不會用比較戲謔的口吻，針對不同政黨、政治領袖進行評論」。被問及王世堅相挺，蔣萬安連聲說「謝謝」，並無正面回應。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安日前赴上海參加雙城論壇，他返台後，解放軍於29日展開圍台軍演。對此，蔣萬安表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。他的立場非常堅定，就是一貫的要對話，不要對峙，要和平繁榮，不要波濤呼嘯。

「大陸給蔣萬安帶回的伴手禮？」綠委吳思瑤批評，蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了。

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅說，不會用這種戲謔的口吻，針對不同政黨、政治領袖進行評論，蔣萬安除了是台灣2300萬人的一份子，更是首都市長，代表台北去和上海進行雙城論壇，城市之間的交流沒有問題。蔣萬安做得剛剛好，上午去、晚上就回來，行程也公開透明，不會把對岸要不要軍演，當作是蔣萬安這次去有沒有達到的效果。

解放軍「正義使命 2025」圍台軍演。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

蔣萬安今天前往台北市議會送水果、慰問議員，被媒體問及此事時，蔣萬安僅連說好幾個謝謝，隨後快步離去。

