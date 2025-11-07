綠酸盧秀燕自稱媽媽做不好：總統要叫阿公嗎

▲台中市議員林祈烽批評盧秀燕自稱「媽媽做不好」，是在套交情而非真心道歉。（圖／林祈烽提供，2025.11.07）

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕昨天終於為非洲豬瘟事件公開道歉，一句「媽媽做不好一樣要檢討改進」卻讓全網炸鍋、批評情緒勒索。台中市議員林祈烽今痛批，盧秀燕是人民公僕，面對危機卻忙著套交情、稱是市民的媽媽，他點名問列席官員「盧市長是你媽媽嗎？」「那總統要叫阿公嗎？講這什麼鬼話？」

盧秀燕昨在非洲豬瘟第16天終於公開道歉，指「防疫的過程當中，我們做得不夠好，身為市長我必須概括承受」、「讓大家擔心了，我非常的抱歉，媽媽做不好一樣要檢討改進。」被網友痛批情緒勒索，「一句話就把平行的公僕關係，偷換成上對下的長輩關係」、「操作母職刻板印象來加強自己個人形象」、「我不要這樣的媽媽！」

▲盧秀燕昨天為非洲豬瘟事件公開道歉。（圖／台中市政府提供，2025.11.07）

盧秀燕今（7）日到市議會進行專案報告，市議員林祈烽批評，盧秀燕昨天的道歉內容公私不分，「講這什麼鬼話？噁心到極點！」市民對台中市政府的表現不是擔心而是生氣，盧秀燕卻連道歉都不願好好道歉。

林祈烽對著盧秀燕說「你領國家薪水，是市民的公僕，不是市民的媽媽！應該把事做好，不要套交情、情緒勒索」！見盧秀燕未回答，他轉問臨時代打的環保局和農業局副局長「你同意盧市長是你個人的媽媽嗎？」兩人不答，人事處長陳月春則答「市長是全體市民的大家長」。林祈烽批評是美化公僕角色，問「市長就是市長，其他的縣市長有自稱『爸爸市長』嗎？那麼總統是阿公嗎？講這什麼鬼話？她也配嗎？」

