綠酸蔣萬安剛走中共就軍演 醫反嗆「你才是起因」：軍演會是上周才規劃？

台北市長蔣萬安28日甫來回上海出席2025雙城論壇，中國今（29）日就無預警發動「正義使命-2025」對台軍演，也讓民進黨團批評中國敵意未減，蔣萬安前腳剛走，解放軍後腳就來。對此，精神科醫師沈政男怒批，「蔣萬安促進兩岸溝通，綠營忙著抹紅與網路戒嚴。」

​沈政男在臉書發文表示，蔣萬安一天來回上海台北，在雙城論壇發表演講，他回顧兩岸關係歷史，引用中國小說家金宇澄的文句，也提及五四運動的「德先生、賽先生」；然而今天綠營卻在酸說，怎麼蔣萬安剛離開上海，對岸就在軍演，可見溝通交流沒有用。

廣告 廣告

沈政男說，「試問這波大陸的軍演，是什麼時候規劃？是上個禮拜嗎？」當然是準備了好久，而起因可能是民進黨政府附和美日說法，升高兩岸緊張關係，當然對岸不甘示弱，展現更多肌肉給你看。尤其日本首相高市早苗的「台灣有事構成日本緊急事態」一說，挑釁了中國，既然你說台灣被封鎖就會出兵，那就圍給你看。

沈政男批，針對明年度總預算還沒過關，總統賴清德竟然說憲法規定年底前要審好，這已是這幾個月來，不曉得第幾次他在客觀事實上講錯了，結果昨天接受電視專訪又說「藍白擁抱習近平」，完全是網路的抹紅用語，堂堂總統信口開河，指鹿為馬，相當不恰當。

沈政男提到，這兩天沒有引發重大關注，其實很嚴重的是民進黨政府打算修改《社會秩序維護法》，把仇恨言論、附和境外敵對勢力、消滅主權的言論都納入裁罰對象，遭批評是網路戒嚴。「這當然是網路戒嚴！有權力就會腐敗，這是鐵律，但你看一些本來支持言論自由的人，還在胡亂支持這樣的政黨。」

沈政男稱，從陸配武統被驅逐開始，一步步將會限縮台灣人對兩岸前途的討論，只要不符合綠營的設定，都會被抹紅，然後慢慢地用公權力箝制相關言論。溝通交流，集思廣益，才能為兩岸找到最好的出路，但綠營正在反其道而行。

更多風傳媒報導

