《綠野仙蹤外外外傳》奇幻來襲 樹德科大跨域大作2026春季大東藝術震撼登場

▲《綠野仙蹤外外外傳》宣傳活動，校長王昭雄特別到場加油勉勵。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】樹德科技大學表演藝術系2026春季學年製作《綠野仙蹤外外外傳》（Oz³ – Battle of Hearts）即日起於 OPENTIX 開賣，主打多重視角、後現代敘事與塗鴉系視覺語彙，打造跨越經典與潮流的當代奇幻寓言。本作由編導于善敏率團創作，以新世代觀點重新詮釋《綠野仙蹤》與「回家」的意義。

▲《綠野仙蹤外外外傳》重新詮釋「回家」的意義。

劇情描述一名農場女孩因風暴穿越時空，在魔法象徵構築的異世界展開尋找「回家」的旅程。她與象徵愛、勇氣、智慧的三位夥伴同行，並在光與影兩位女巫間面臨選擇。作品以旅程試煉映照人生課題，並以「愛是唯一的魔法，彩虹是回家的道路」作為核心隱喻，呈現年輕世代的自我探索與價值思辨。

▲樹德科大2026春季製作《綠野仙蹤外外外傳》奇幻登場。

舞台結合音樂、街舞、戲劇、歌唱與影像，營造高節奏、強色彩的沉浸式劇場風格。邀請國立臺南藝術大學劉聖賢教授打造全新原創音樂，以流行旋律揉合戲劇張力，搭配塗鴉風舞美與燈光影像設計，構築近未來奇幻氛圍。

▲本次創作以象徵性的魔法世界為舞台，主角們努力克服困難，踏上追尋「回家」的旅程。

演出將於 2026年3月27日19:30、3月28日14:30 在高雄大東文化藝術中心登場，2026年1月16日前享早鳥75折、20張以上享團票8折。作品結合音樂劇與街舞影像等跨域語彙，預料將吸引劇場、流行文化與創意內容族群矚目。

樹德科大校長王昭雄指出，作品以經典文本為基底，由教師與學生共同創作，展現新世代的創意能量，更首度登上鳳山大東文化藝術中心大舞台，備受期待。他並肯定于善敏導演曾帶領「葛利合唱團」赴法國奪下三項金獎，證明其跨音樂與劇場的深厚實力。

本次製作由樹德科大表藝系主辦，並獲義大遊樂世界贊助、衛武營國家藝術文化中心共同支持。更多資訊請追蹤：Instagram｜studpa_springseason

Facebook｜樹德科技大學表演藝術系 春季展演，團體票洽詢：樹德科技大學表演藝術系。（圖／樹德科大提供）