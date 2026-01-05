綠陳素月開跑 藍謝衣鳯有2挑戰

民進黨提名立委陳素月參選2026彰化縣長。（葉靜美攝）

國民黨立委謝衣鳯於去年底鬆口表示願意挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人。（葉靜美攝）

民進黨籍新潮流立委陳素月將代表綠營挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，立委謝衣鳯在各界長期臆測中，去年底正式表態參選，外界雖認為謝宣布參選仍將面臨地方派系及家族整合上的兩大挑戰，但也認同兩人實力相當，謝若代表藍營參選，將形成「雙姝對決」。

民進黨之前進行類初選民調，雖然一度有同樣爭取提名的前彰化市長邱建富出面質疑民調結果，但去年12月28日賴清德總統前往彰化縣參香，致詞時公開要大家支持陳素月接棒縣長王惠美，民進黨中執會日前召開會議，順利通過徵召陳素月參選彰化縣長；在母雞底定後，民進黨彰化縣黨部也加速縣議員及鄉鎮市長等提名作業，預估本月底完成初選，屆時母雞帶小雞，一起爭取勝選。

國民黨方面，謝衣鳯雖已正式宣布參選，但另2位有意爭取黨內提名的縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，雖對謝正式表態表示尊重，但2人目前仍持續勤走基層，最終由誰代表藍營參選，將先進行協調，協調不成再進行初選，黨內人士預估，縣長人選最快可望在農曆年前後敲定。

謝是否能順利代表藍營參選，地方認為將面臨地方派系及家族整合上的兩大挑戰，其胞弟、彰化縣議長謝典霖近來動作頻頻，外界解讀謝典霖也有意縣長寶座，但即使謝典霖最終不選縣長，只要謝典霖不放棄議長一職，「府會一家親」仍讓外界觀感不佳，都為謝衣鳯選縣長之路添變數。

民眾黨方面，立委張啓楷決定參選嘉義市長，白營也未再有其他人選表態參選彰化縣長，但兩黨強調藍白合，藍營推出的縣長人選能否獲得白營支持，且白營在縣議員及鄉鎮市選戰中的布局，與國民黨如何協調，都將牽動藍白合作程度。