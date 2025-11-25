綠陳翰立拚連任 藍布局遇亂流

國民黨籍南投縣前議員史雪燕（右）卸任2年，突遭內政部依違反《國籍法》解除其議員職務，目前仍在訴訟中，她自行宣布將參選名間鄉鄉長。（本報資料照片）

南投縣民進黨籍名間鄉長陳翰立兌現社福政策、推動茶相關產業拚連任。（楊靜茹攝）

3年前名間鄉長選舉，民進黨籍陳翰立打敗無黨籍李雁惠，成為名間鄉第一個「正綠軍」鄉長，他上任兌現生育補助2萬元加彌月金飾、長輩共餐每餐補助增20元等社福政策拚連任；但無黨籍政二代、南投縣議員蔡宗智來勢洶洶，議員卸任後遭解職的國民黨籍前議員史雪燕也堅持選鄉長，史是否符合資格被提名？或國民黨將禮讓蔡迎戰，備受關注。

陳翰立擁賓州大學企管經濟雙學士、康乃爾大學碩士學歷，加上出身政治世家，父親是前省議員陳啟吉，挾豐沛人脈及資源優勢，當選3屆南投縣議員，民國111年轉戰鄉長，以1萬1976票、55.21％得票率勝選，入主名間鄉公所，令無黨籍李雁惠接棒丈夫陳文德當鄉長夢碎。

陳翰立上任兌現生育補助2萬元加彌月金飾、長輩共餐每餐補助增20元等社福政策，推動茶飲相關產業活動拚連任，不過同樣政二代的蔡宗智將以無黨籍參選名間鄉長，深入鄉內社區與長輩互動，爭取經費改善農水路，出席宗教盛事，來勢洶洶。

蔡宗智的父親是5連霸前議員蔡明源，因家訓「廣結善緣」，他同樣交友廣闊，服務選區包含南投市、名間鄉，即使生長在南投市，在名間鄉有一定的選票基礎，原本想爭取國民黨禮讓選名間鄉長，未料國民黨籍前議員史雪燕堅持角逐鄉長。

陸配史雪燕因前議員游宏達涉貪遭判刑解職，她110年遞補成為南投首名新住民議員，競選連任失敗，卸任2年突遭內政部依違反《國籍法》解職，訴願遭駁回提告，她自行宣布參選名間鄉長，坦言選鄉長一點都不簡單，但她不會退縮，會和大家一起努力。

史雪燕遭解除議員職務的行政訴訟仍在審理中，她是否有資格參選？接受國民黨提名角逐名間鄉長，或國民黨將禮讓無黨籍蔡宗智迎戰，備受關注。