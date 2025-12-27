綠電弊案引爆戰火！林俊憲嗆「還有郭信良」 陳亭妃搬陳凱凌反擊

民進黨台南市長初選政見發表會今登場，針對台南綠電弊案問題，綠委林俊憲表示，綠電的發展，確實有受到地方暗黑勢力干擾，「弊案有藍有綠、台南還有一個前議長郭信良」；綠委陳亭妃則提到陳凱凌與光電大樓事件，並強調相關爭議不能切割。

林俊憲。（圖／中天新聞）

林俊憲表示，台灣不能不發展綠電，但綠電一直被嚴重汙名化，也讓很多人對綠電產生錯誤印象。當然，發展綠電的時候，不能影響到農漁業，也不准有弊案發生，他也曾向總統建議，要發起綠電掃黑。綠電在各地會遇到地方暗黑勢力干擾是事實，但不應該變成政治攻擊，「發生弊案有藍有綠，台南還有一個前議長郭信良」。

林俊憲認為，相關單位應思考如何避免地方暗黑勢力伸手，阻礙綠電發展，只要有人想收錢、干擾、恐嚇，都會影響綠電發展，並造成有的政府不敢發執照。綠電不是能源問題，是政治問題、治安問題，應全力防止綠電受到干擾跟恐嚇。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳亭妃說，過去中央政府剛開始推動光電發展時，她大力主張一定要處理饋線蟑螂。為何在台南大家會如此重視弊案，因為陳凱凌事件、光電大樓，深入台南人心中，「誰在發照？不是經發局局長嗎？」所以這些都被國民黨拿來當提款機。

林俊憲和陳亭妃在政見發表會激辯台南綠電弊案，並點名前議長郭信良。（圖／中天新聞）

陳亭妃強調，大家要一起翻頁，不能只講自己要講的，當時光電大樓有多少人被搜索？她從來沒有去講這部分，因為這是大家共同承擔的，不是可以切割的，「他是我的人我不講，他不是支持我的就大大的講」，剛好讓國民黨從中見縫插針，大家要共同翻頁，大步向前，真正的綠電如何做好？才是最重要的。

