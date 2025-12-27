綠電弊案引爆戰火！林俊憲嗆「還有郭信良」 陳亭妃搬陳凱凌反擊
民進黨台南市長初選政見發表會今登場，針對台南綠電弊案問題，綠委林俊憲表示，綠電的發展，確實有受到地方暗黑勢力干擾，「弊案有藍有綠、台南還有一個前議長郭信良」；綠委陳亭妃則提到陳凱凌與光電大樓事件，並強調相關爭議不能切割。
林俊憲表示，台灣不能不發展綠電，但綠電一直被嚴重汙名化，也讓很多人對綠電產生錯誤印象。當然，發展綠電的時候，不能影響到農漁業，也不准有弊案發生，他也曾向總統建議，要發起綠電掃黑。綠電在各地會遇到地方暗黑勢力干擾是事實，但不應該變成政治攻擊，「發生弊案有藍有綠，台南還有一個前議長郭信良」。
林俊憲認為，相關單位應思考如何避免地方暗黑勢力伸手，阻礙綠電發展，只要有人想收錢、干擾、恐嚇，都會影響綠電發展，並造成有的政府不敢發執照。綠電不是能源問題，是政治問題、治安問題，應全力防止綠電受到干擾跟恐嚇。
陳亭妃說，過去中央政府剛開始推動光電發展時，她大力主張一定要處理饋線蟑螂。為何在台南大家會如此重視弊案，因為陳凱凌事件、光電大樓，深入台南人心中，「誰在發照？不是經發局局長嗎？」所以這些都被國民黨拿來當提款機。
陳亭妃強調，大家要一起翻頁，不能只講自己要講的，當時光電大樓有多少人被搜索？她從來沒有去講這部分，因為這是大家共同承擔的，不是可以切割的，「他是我的人我不講，他不是支持我的就大大的講」，剛好讓國民黨從中見縫插針，大家要共同翻頁，大步向前，真正的綠電如何做好？才是最重要的。
延伸閱讀
鄭麗文鬆口有意赴陸與習近平會面 柯志恩盼為台灣爭取最大利益
賴清德對「鄭習會」開砲 鄭麗文嗆：對美軍購換過境紐約？
4度擋國防特別預算 賴清德：社會怎相信「鄭習會」沒條件
其他人也在看
50度溫水加速吐沙！無毒教母：蛤蜊「堆疊」恐白忙一場
低脂高蛋白的蛤蜊雖然營養價值極高，但貝類含有塑膠微粒的問題不容忽視，購買回家的蛤蜊必須先完成吐沙程序才能冷藏保存，透過正確的浸泡方式，可去除高達9成的塑膠微粒。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
火箭全面回收時代來了！台灣零組件廠迎新商機
火箭技術發展大轉彎！市場調查機構TrendForce最新研究指出，星鏈（Starlink）部署衛星星系需求上升，加上美國太空軍（US Space Force）定期發射國防衛星需求，不只星鏈母公司、太空廠商SpaceX已從部分回收火箭技術，轉往全面回收方向發展，Arianespace、Mitsubishi Heavy Industries、中國航天科技集團等傳統大型火箭廠商，對於投入一級火箭回收技術驗證的意願，也明顯提高。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
華麗轉身！終結廢棄牡蠣殼污染 再生為新興材料
嘉義市 / 綜合報導 嘉義縣東石鄉的牡蠣產業在新鮮美味的背後，也面臨了大量蚵殼廢棄物 對環境的挑戰 。蚵農從採收、清洗到靜置，細心守護食材品質，同時也正視蚵殼帶來的環境衛生問題。透過與政府單位的合作，建置合法靜置場並設置防水層，進一步，現代化蚵殼加工廠以乾料進場、磁選、人工剔除、破碎與高溫鍛燒等流程，將蚵殼轉化不同粒徑大小，讓原本被丟棄的蚵殼，成為循環經濟中富有價值的新材料。從海洋到餐桌廢棄蚵殼再生為新興材料，蚵殼粉經高溫分類成飼料.肥料.塗料添加，綠色靜置場跨域結盟助蚵殼粉循環再利用。帶著濃濃的海味，一整輛卡車滿載大海的禮物，這是嘉義東石特有的牛奶蚵，蚵農採集完成後的第一步，是要進到洗蚵場。洗蚵廠業者戴季森說：「我們會用吊車吊起來，把蚵繩剪掉這樣蚵才不會破，後面有高壓水洗，不然你看都很黑。」去除附著在上頭的泥沙雜質，偶爾還可以看到連著蚵殼一起被拉上來的小蝦小蟹。主播雷雅說：「在經過清洗後還要再靜置大約四個小時的時間才會變成我們消費者看到的牡蠣。」洗蚵廠業者戴季森說：「明天剖台北後天就可以吃到。」嘉義東石的牡蠣產業蓬勃發展，但剩下成堆的蚵殼該怎麼辦。洗蚵廠業者戴季森說：「會隨便丟所以很臭我們就配合在這裡設置靜置廠這裡的地我們還有重新整理過要防水。」養了一輩子的蚵，戴老闆很知道蚵殼的麻煩，正因為看見了環境衛生的痛點，願意和政府合作，建置合法的靜置場，地面還設置特殊的防水層，防止污水流到別人的田地。主播雷雅說：「嘉義縣政府統計，嘉義一年產9噸廢棄殼，要在這裡靜置十天定期消毒，才會進入到下一個處理階段，而這裡還只是變革的第一步。」占地一點一公頃的基地，耗資一點七一億元打造的，新式牡蠣殼加工廠採乾料進場，排除鄰居擔憂的味道問題。第一關用磁選機，挑出混雜的金屬，接著人工雙眼緊盯，將頑固的蚵繩一一剔除，經過破碎後將進入，加熱鍛燒的階段，透過高溫，把蚵殼裡的水分和雜質去除嚴格控制溫度和濕度。牡蠣殼加工廠說：「會產生粗粒、細粒、極細粉，比較輕的粉可以蒐集，可以作為飼料、肥料甚至塗料添加，這裡一年可以消化，五萬公噸的廢棄蚵殼，並且採取自動化包裝，這些過程最重要的是標準化。牡蠣殼加工廠說：「因為後端是SOP，你進料就要做好管制，後端才能產出一樣的產品，看是要放入飼料、醫材、建材、鞋材或是紡織品，蚵殼成為近幾年的新興材料。」有一個好的夥伴很重要，怎麼說服下游廠商，願意一起投入開發出產品出來，從產地到土地，從農業到創新產業，蚵殼不再是流浪的垃圾，而是能為永續做出貢獻的新材料。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
抓包! 清潔員自帶紙屑放置分隔島 拍完照再夾起
南部中心／綜合報導有民眾在台南歸仁區的歸仁八路上，發現清潔車輛在停在分隔島邊，車上突然跳下一名清潔人員，詭異地自帶"紙屑"，夾放到分隔島上，拍照存證後，又夾起"紙屑"上車；民眾質疑，撿拾垃圾的公務，已經變成做交代的嗎？對此，環保局解釋，原來是委外廠商要做工作紀錄留存，一時便宜行事，遭到誤解，並不是真實的摸魚現場。詭異清潔員自帶紙屑垃圾，放在分隔島上拍照後，再夾起垃圾跳上車！（圖／翻拍網路）民眾途經拍下，兩輛一組的清潔車隊，慢慢地行駛在靠近分隔島的車道上，突然間前方清潔車打開，跳下一位手持垃圾夾的隊員，詭異的是他還自帶紙屑垃圾，放在分隔島上拍照後，再夾起垃圾跳上車，完成了清潔垃圾的紀錄。整個過程被民眾拍下，質疑現在撿拾垃圾的公務，已經變成做交代的摸魚現場，嚴重影響市府環保局形象。各單位清潔垃圾都有工作紀錄，得留存上報，現場應是工作後補做紀錄！（圖／民視新聞）環保局出面澄清，強調該路段其實有多個單位負責，除了市府環保局的清潔隊，還有委外廠商，甚至是公路局的委外單位，都有類似的路面清潔工作，各單位都有工作紀錄，得留存上報的需求，從過程看應該只是工作後補做紀錄，並不是真的只做交代在摸魚。市府環保局強調，補拍的作業方式也違反合約規範，除了要求廠商改善，也會處以懲罰性違約金。原文出處：清潔員自備紙屑拍完照再夾起 整個過程被民眾拍下 更多民視新聞報導驚悚！香灰整袋扔垃圾車 清潔員慘遭粉塵吞噬打火機亂丟恐爆炸？環保局揭「3步驟」免噴6千罰鍰誰這麼沒良心？整袋香灰丟垃圾車 清潔隊員慘遭「活埋」民視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 5
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 8
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 55
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 6 小時前 ・ 78
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 7
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 8
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 11
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 9 小時前 ・ 106
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 55
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 1 天前 ・ 61
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 1