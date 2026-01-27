綠電新活路！ 泓德能源旗下星星電力在日本做300MW儲能保險

星星電力以儲能資產助售電業強化電價避險，與日本中部電力Miraiz完成簽約，目標容量上看300MW。（星星電力提供）

泓德能源旗下子公司星星電力今（27）日表示，與日本中部電力Miraiz（中部電力ミライズ株式会社）完成簽約，透過儲能資產、強化尖峰時段電價避險能力的合作計畫，星星電力將提供以擴大至300MW儲能容量為目標的電力保險解決方案，協助中部電力Miraiz提升尖峰供電穩定性、降低價格波動風險，這也是星星電力首度在海外落地的電力保險產品。

泓德能源日前公布2025年12月合併營收為16.36億元，月增103.8％；全年合併營收87.8億元，年減13.2％。外界關注因新的光電三法、導致台灣案場進度放緩，不過泓德能源已宣告，2026年為集團「海外元年」，包括澳洲Templers大型儲能案場正式商轉，日本市場容量標案也進入認列高峰，預計今年全球新增開工量體將突破897MW。

而電力服務管理的星星電力，則是與中部電力Miraiz正式完成簽約，這是中部電力集團的電氣與瓦斯零售公司，是日本前三大的售電業者，服務地區為日本汽車與重工業的核心重鎮，用電密度高、對電價波動敏感，所以需要儲能。

此次合作由星星電力主導交易架構設計與市場策略執行，整合泓德集團的儲能資源與自有AI價格預測模型，將保險型儲能服務自澳洲導入日本，建立兼顧價格控管與供電穩定的長期合作關係。

不過台灣的綠電進度也意圖加速，總統賴清德日前提到要「綠電極大化」，表示未來會持續投資再生能源、強化電網韌性，要成穩定電力供給新解方。

今日環境部舉辦的「115年政府永續長聯盟論壇」，行政院副院長鄭麗君表示，將鼓勵增設屋頂型或立面型太陽光電，產生的電力除可躉售增加收入外，未來研議優先供給公共設施或家戶使用，節省電費並提升能源韌性。

