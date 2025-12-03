綠電需求升溫！台電 RE30 明年續推 協力企業邁向淨零路線

▲高雄區處營業課長莊誌豪在電機電子工業同業公會南部地區辦事處向與會業者介紹RE30綠電商品，現場吸引近70多人到場了解。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】面對氣候變遷與國際供應鏈減碳要求日益升高，愈來愈多跨國大廠要求合作夥伴需達成一定比例再生能源用電。台電自 2025 年 6 月起推出「RE30 電力商品」，協助企業補足綠電缺口，以達成 30% 再生能源用電的階段目標，同時取得再生能源憑證，強化企業永續競爭力。今年台電自建案場 5 億度綠電已全數售罄，2026 年將持續推動，協助更多企業銜接國際要求。

▲台電高雄區處營業課同仁於7月16號到仁大產業園區進行RE30宣導活動。

高雄區處與鳳山區處指出，RE30 的核心精神是「補充性質」。若企業已向民間售電業購買綠電但未達 30% 要求，可透過 RE30 進行補足。機制上會優先媒合民間綠電，再由台電自建案場提供，避免排擠既有市場並維持公平透明。RE30 的綠電來源涵蓋風力、太陽能及水力等多元再生能源，依自建案場的實際發電結構合理分配，用戶不需承擔選擇風險，且無餘電風險及必付條款，讓企業導入綠電更直覺、無負擔。

▲9月25日經濟部標準檢驗局主辦「再生能源綠市集」，特邀台電鳳山區處介紹RE30，完成中小企業RE30最後一哩路。

為協助轄內企業掌握 RE30 內容與申購方式，高雄區處、鳳山區處自今年開賣以來，已於岡山本洲產業園區、林園產業園區、永安產業園區、和發產業園區、仁大產業園區服務中心，以及電機電子工業同業公會南部地區辦事處、中華民國全國工業總會等地辦理多場說明會，說明商品架構、銷售對象及購買條件。台電自建案場 2025 年的綠電配額目前已全數銷售完畢。

▲台電高雄區處、鳳山區處已陸續至各產業園區進行說明，圖為高雄區處處長黃志榮在電機電子工業同業公會南部地區辦事處向業者說明RE30的綠電商品的重點及特色。

展望 2026 年，高雄區處、鳳山區處將持續針對各產業園區、公協會及集團用戶加強宣導。台電表示，推動 RE30 不僅協助企業降低碳排、提升永續量能，也是臺灣能源轉型的重要里程碑。未來將依不同產業需求持續調整與擴充商品設計，推出更多元的綠電產品，攜手企業與社會共同邁向淨零目標，實現綠色永續。（圖╱台電高雄區營業處提供）