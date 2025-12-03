綠電需求升溫！台電 RE30 明年續推 協力企業邁向淨零路線
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】面對氣候變遷與國際供應鏈減碳要求日益升高，愈來愈多跨國大廠要求合作夥伴需達成一定比例再生能源用電。台電自 2025 年 6 月起推出「RE30 電力商品」，協助企業補足綠電缺口，以達成 30% 再生能源用電的階段目標，同時取得再生能源憑證，強化企業永續競爭力。今年台電自建案場 5 億度綠電已全數售罄，2026 年將持續推動，協助更多企業銜接國際要求。
▲台電高雄區處營業課同仁於7月16號到仁大產業園區進行RE30宣導活動。
高雄區處與鳳山區處指出，RE30 的核心精神是「補充性質」。若企業已向民間售電業購買綠電但未達 30% 要求，可透過 RE30 進行補足。機制上會優先媒合民間綠電，再由台電自建案場提供，避免排擠既有市場並維持公平透明。RE30 的綠電來源涵蓋風力、太陽能及水力等多元再生能源，依自建案場的實際發電結構合理分配，用戶不需承擔選擇風險，且無餘電風險及必付條款，讓企業導入綠電更直覺、無負擔。
▲9月25日經濟部標準檢驗局主辦「再生能源綠市集」，特邀台電鳳山區處介紹RE30，完成中小企業RE30最後一哩路。
為協助轄內企業掌握 RE30 內容與申購方式，高雄區處、鳳山區處自今年開賣以來，已於岡山本洲產業園區、林園產業園區、永安產業園區、和發產業園區、仁大產業園區服務中心，以及電機電子工業同業公會南部地區辦事處、中華民國全國工業總會等地辦理多場說明會，說明商品架構、銷售對象及購買條件。台電自建案場 2025 年的綠電配額目前已全數銷售完畢。
▲台電高雄區處、鳳山區處已陸續至各產業園區進行說明，圖為高雄區處處長黃志榮在電機電子工業同業公會南部地區辦事處向業者說明RE30的綠電商品的重點及特色。
展望 2026 年，高雄區處、鳳山區處將持續針對各產業園區、公協會及集團用戶加強宣導。台電表示，推動 RE30 不僅協助企業降低碳排、提升永續量能，也是臺灣能源轉型的重要里程碑。未來將依不同產業需求持續調整與擴充商品設計，推出更多元的綠電產品，攜手企業與社會共同邁向淨零目標，實現綠色永續。（圖╱台電高雄區營業處提供）
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度
今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
明起氣溫下滑！本波東北季風「低溫探11度」 最強時段曝光
明（2）日起底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 2
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 41 分鐘前 ・ 1
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力直逼輕颱！「15縣市」強風恐達8級 外出注意
中央氣象署於今（2）日晚間發布強風特報，預測從今晚起至明晚，台灣北部及東北部地區將面臨強風挑戰。受東北季風增強影響，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個縣市，將出現平均風速達6級以上或陣風可達8級的情況。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
氣溫驟降！12/3起北台轉濕冷 高山有望降雪
入冬首波強冷空氣即將於明（3）日南下，白天起氣溫將明顯下滑且越晚越冷，北台灣從晚間開始轉為濕冷。此波低溫將持續到週五（6日）清晨，離島部分恐下探12°C，中部以北與東北部3500公尺以上高山更有機會出現降雪。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話