綠電、儲能雙引擎帶動 雲豹能源3策略發展

[NOWnews今日新聞] 雲豹能源長期看好綠能發展，儘管國內市場環境持續變化，仍展現穩健前行的營運韌性，並以三大策略推進。雲豹能源總經理趙書閔指出，拓展海外市場、分散區域風險；專注高能見度與長期貢獻收入，包含綠電交易等；鎖定2026年邁入「高股利時代」，配發率達八成，展現與股東共享之決心。

雲豹能源今（20）日舉辦法人說明會，趙書閔會中報告2025年前三季財報表現並分享未來營運計劃。雲豹能源累計前三季合併營收為54.91億元，年增108%；歸屬母公司淨利2.14億元，年增53.8%。其中，儲能工程收入達22.54億元，年增315%；綠電交易及售電收入17.35億元，年增116%，顯示兩大事業引擎發揮成長動能，為集團營收注入強勁推力。

趙書閔說，三大策略推進分別為，「積極拓展海外市場」把光電與儲能專業能力複製至日本與東南亞，分散區域風險；二是專注高能見度與長期貢獻收入，包含綠電交易、代操維運及資產管理；三是以長期ROE為核心，在報酬與風險間取得平衡，並鎖定2026年邁入「高股利時代」，配發率達八成，展現與股東共享之決心。

儲能方面，旗下子公司台普威持續保持國內儲能領先地位，並於日本成功拓展多處專案且陸續完工併網，第四季可望貢獻集團整體營收5至10%；2026年日本儲能開工量預計提升至78MW，將為集團全年營收貢獻約10至15%；2027年日本目標開發儲能案場容量達262MW，持續鞏固亞太市場儲能領先地位。

綠電交易方面，旗下天能綠電1至9月以3.05億度交易量穩居國內民營售電業龍頭，持續協助用電大戶及企業穩定取得綠電，轉供簽約量穩健攀升。其售電客戶橫跨半導體製造、光電材料、印刷電路板、化學原材料、資訊服務及金融保險等產業，協助企業強化綠色供應鏈韌性並與國際接軌，同時持續擴大碳顧問服務，穩固長期營收動能。

