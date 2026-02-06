（圖／本報系資料照）

經濟部長龔明鑫在日前的年終記者會上坦言，再生能源占比20％的目標將再延後，意思是今年將無法達標。對此，媒體普遍稱之為「綠電比再度跳票」，但這個說法其實還太保守了，正確的說，民進黨所訂的再生能源比目標應該在賴清德總統任內都無法達成。換言之，在民進黨至少兩位總統的任期內，綠能都只是一場空笑夢。

根據經濟部能源局新公布的發電比資料，2025年再生能源發電占比為13.1％，較2024年的11.7％，僅增加了1.4個百分點。事實上，從2021到2025年的5年間，每年綠電占比的成長比例都很有限，分別是2.3、1.2、2.1及前述的1.4個百分點；即使從前總統蔡英文2016年執政以來計算再生能源發電比，也只不過從4.8％增加了8.3個百分點。

10年間為推動再生能源，台灣使用了至少150平方公里的土地安裝太陽能板，這相當於577座大安森林公園；若要達到民進黨政府的光電裝置容量，須再使用600平方公里、即2315座大安森林公園的土地面積。看看近年來四處為害的光電板，以及各地風起雲湧的反綠電抗爭潮，台灣還有多少土地可供光電使用？

至於風電的進度更是嚴重遲滯。截至2025年底，台灣有390餘座陸域風機、374座離岸風機裝置完成。原訂2025年底風電發電要達到5.7GW以上，但只完成了4.4GW，2025年的目標何時能完成，政府已不敢打包票。從蔡英文執政以來，民進黨政府一再宣傳台灣海峽是全球最佳離岸風場之一，但10年下來，陸域風機裝置數量從346座增加了44座；因國民黨執政時期未推離岸風場，因此離岸風機裝置數量增加較多，總計10年也只增加400餘座。

光電加風電的龜速進展，不禁讓人懷疑，就算賴清德連任，未來10年內，台灣的綠電比就能達到蔡英文2016年上任時所訂的發電占比20％的目標嗎？更何況，賴清德截至目前為止的施政成績並不理想，如果2028年他未能連任，民進黨政府的再生能源政策肯定無以為繼。

其實不只是綠電發電進度嚴重落後，近5年來，台灣總發電量3度下滑，如2024年總發電量為2891億度，2025年減為2889億度，可以說，民進黨政府的電力政策不但大量破壞台灣山川土地，且效率和效能都下滑，根本就是兩頭空。有人感嘆，莫非賴政府認為，護國群山陸續外移，台灣總體用電量就會減少，所以不必擔心電力供應的問題了。若真是如此，那蔡英文和賴清德的歷史定位，就是台灣產業和經濟發展的罪人！

台灣地窄人稠、地形多山，本就不是發展綠電的理想選擇，綠電一場空的命運其實從一開始就已注定了。與其讓經濟部長每年都要向外界道歉跳票，並許下「一定會完成」的空頭支票，不如盡早承認，綠電比就是一場騙局，趕快認清現實、回頭是岸。綠電到此為止吧，有多少就用多少，別再增加投資了！