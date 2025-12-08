綠電、數位轉型、低碳醫療 台北醫院獲國家永續發展獎肯定

左起：行政院鄭麗君副院長、臺北醫院院長鄭舜平。（台北醫院提供／孫敬新北傳真）

行政院國家永續發展委員會今（8）日舉行「114年國家永續發展獎」頒獎典禮，從147個參賽單位中，選拔出43個企業及團體，由行政院副院長鄭麗君親自頒獎。其中，台北醫院榮獲最高榮譽「民間團體類」國家永續發展獎，院長鄭舜平代表受獎。

台北醫院以「綠色轉型」、「數位轉型」及「醫療永續」為永續3大核心目標，希望在提升醫療品質的同時，也讓照護環境更加友善。在綠色轉型的實踐上，醫院推動綠電應用、提升能源效能，及醫療廢棄物減量與資源回收等行動，逐步建立低碳友善的醫療環境。

廣告 廣告

在數位轉型方面，台北醫院則導入智慧醫療系統與多項數位管理平台，提升就醫流程效率並改善病人照護體驗，而醫療永續的部份，透過發展特色醫療與社區健康服務，將永續理念融入日常醫療行為，落實社會責任。

台北醫院表示，民國114年已將溫室氣體盤查範圍擴大至範疇三，同步取得ISO14064-1與GHG Protocol國際雙認證，更導入ISO50001能源管理系統，以系統化方式提升能源使用效率。透過節能措施與持續改善，降低醫療院所營運對環境的衝擊，邁向低碳永續醫院的實踐。

台北醫院強調，醫院內永續政策已由「自上而下」轉化為「由下而上」的自主實踐文化，未來將持續深化永續醫院、智慧醫療，成為醫療體系中兼顧品質、效率與永續的典範。

更多中時新聞網報導

同性親密關係暴力案 5年翻倍

白安誇〈恆星〉組合很帥 最喜歡阿信

韓星齊聚港都 朴寶劍IU掀暴動