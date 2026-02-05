綠電2成二度跳票 學者要卓揆道歉

經濟部長龔明鑫5日首度證實，已延期過一次，預計2026年需達到的綠電2成目標，時程上可能要再往後延。（黃世麒攝）

綠電2成目標二度跳票！經濟部長龔明鑫5日首度證實，已延期過一次，預計2026年需達到的綠電2成目標，時程上可能要再往後延，原因是環評三法讓太陽光電推動困難。但延到何年？他並未明說。學者痛斥，綠能2成是政府一貫政策，做不到，不僅龔明鑫要負責，行政院長卓榮泰因推動能源政策不用心，更該出來道歉。

前總統蔡英文2016年首次上任後，喊出2025年綠電要達總發電2成，即便外界高度質疑，民進黨政府依然信心滿滿。結果前經長王美花任內，以分母變大（用電量數字成長），說時程得往後延到2026年11月，這是第一次跳票。

延期後，王美花強調一定可以達成沒問題。結果2025年結束，再生能源發電量占比僅13.1％，離20％還有很大距離。其中離岸風電去年底蓋了3.5GW(百萬瓩)，太陽光電是15.4GW。前者今年底需做到5.5GW，後者是20GW。

先前能源署認為二階離岸風場工程順利，有信心年底都可以達標，可是光電部分，由於遇到土地、抗爭，負面消息不斷，就只說會努力。

結果在綠電2成期限剩下11個月時，龔明鑫昨在年終記者會首度鬆口無法達成。他說明，因環評三法造成太陽光電推動困難，所以2成的時程會往後延一點。可是延到何年？他沒有給出期限，只說再給一點時間（盤點）。

至於國家綠電2成政策二度跳票，是否該做內部檢討究責。龔回應，會檢討是外部因素還是行政部門欠缺。但強調，雖往後延，可是綠能方向不會變，20％一定會達成。

清大原子科學院院長葉宗洸指出，當初說非核家園，2025年要綠電2成來取代，當時大家就認為不可能，果然跳票。他痛批龔明鑫把不能達標推給光電環評三法，「法是去年底才通過，這樣是亂扯！」 葉宗洸直指，此事凸顯民進黨能源政策一開始就好高騖遠，等做不到，才找理由搪塞。他強調這件事得有人負責，除了督導的龔明鑫，卓榮泰更應該出面道歉。因為身為行政院長，綠電目標達不到，顯示執行不力，能源政策推動不用心。

一位長期關心能源，不具名的財經學者指稱，當年喊2025年綠電2成，就說過不可能，太陽光電卡在土地少本就困難，可是蔡英文就是聽信周邊人意見，信心滿滿。所以該負責的人是蔡英文，可是她已不在位。他建議，政府應該記取教訓，務實看下一波綠能如何衝刺。