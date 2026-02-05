綠電20%今年恐再跳票 經長：推動方向不變

▲龔明鑫（圖左）今（5）日年終記者會表示，受到環評三法影響光電進度，今年綠電目標恐再推遲，僅說20%方向不會變，強調時程上一定會達成，但遲遲無法明確指出達成時間。（圖／記者朱永強攝影）

[NOWnews今日新聞] 蔡政府過去訂定「非核家園能源目標」，綠電發電占比2025年將達20%，後來再推遲到2026年才會達標，但據現有進度仍遙遙無期。經濟部長龔明鑫今（5）日年終記者會表示，受到環評三法影響光電進度，今年綠電目標恐再推遲，僅說20%方向不會變，強調時程上一定會達成，但遲遲無法明確指出達成時間。



2017年，時任總統蔡英文宣示推動「2025非核家園」，並公布該年發電占比目標為「燃氣50%、燃煤30%、綠能20%」。



經過8年時間，經濟部後續將達標時程推遲至2026年標，據經濟部能源署最新統計顯示，核電已如期歸零，燃氣、燃煤占比均達標，但綠電僅13.1%，以現有光電、風電發展，今年達標仍有困難。



龔明鑫今日報告，因大潭電廠7號機、興達新1號機上限，2025年新裝置容量 221萬瓩，並提到今年還會有興達2、3號機，台中1、2號機，合計增加520萬瓩顯示供電穩定。



而在綠電方面，他則表示，2025年離岸風電累計裝置容量為4.4GW、太陽光電累計15.47GW，合計約19.8GW。若以發電占比計算，截至2025年年底再生能源發電占比13.1%，距離20%還有相當距離。





▲2025年離岸風電累計裝置容量為4.4GW、太陽光電累計15.47GW，合計約19.8GW。（圖／取自經濟部報告）



綠電推展更雪上加霜的是，去年立法院強勢通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案，要求未來在環境敏感區、在山坡地及水面設置5公頃或裝置容量10MW以上光電，或規模達40公頃、容量40MW以上者，均須環評，預期衝擊95%的光電業者。



延伸閱讀：綠能體檢1／核能歸零、綠電落後 「5、3、2」發電目標今年難追趕



對此，龔明鑫坦言，受到環評三法影響，光電推動出現一定阻礙，但經濟部仍然希望可以突破，加速推動較無爭議的屋頂型光電。



經濟部策略包括光電面板汰舊換新，預計2030年前前可增500MW、家戶屋頂補助方案，2028年以前每年設置272MW，以及期盼內政部今年8月可以公告新建物強制設置光電板，每年可以再增加660MW，也認為外界對於光電案場有許多誤解，希望這些誤解後續可以慢慢釐清，但即便如此還是會往前行。



當媒體追問，如果今年2026年仍無法達到綠電20%目標，那麼經濟部預期什麼時候可以達標。龔明鑫在記者會並未給出具體達標時間，僅說「綠能目標20%一定會達成，可能時程上會往後延伸」，方向、目標是不會變的。



而對於媒體質問，綠電20%早在環評三法上路以前就已經落後，經濟部是否應該檢討或是公開致歉那些地方做得不夠好？龔明鑫說，經濟部會檢討外部因素或是行政部門哪裡有欠缺的部分，盡快擬定出可以達標時間。

