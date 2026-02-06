綠電20％跳票 蘇一峰酸：山、海都光電 發電只有一點點

經濟部長龔明鑫5日首度證實，已延期過一次，預計2026年需達到的綠電20%目標，再度跳票。（黃世麒攝）

經濟部長龔明鑫昨（5）日在年終記者會上首度坦言，2026年需達到綠電20%的目標要再延後，原因是環評三法讓太陽光電推動困難。但延到哪一年並未明說，今年底綠電20%的目標確定跳票。時常評論時事胸腔科醫師蘇一峰就發文表示，我那小小多光電板的國家，過去十年建置光電板，「結果發電只有少少一點點」。

前總統蔡英文2016年首次上任後，就喊出2025年綠電要達總發電2成，即便外界高度質疑，民進黨政府依然信心滿滿。結果前經濟部長王美花任內，以分母變大（用電量數字成長），說時程得往後延到2026年11月，這是第一次跳票。先前能源署認為二階離岸風場工程順利，有信心今年底都可以達標，可是光電部分，由於遇到土地、抗爭，負面消息不斷，就只說會努力。近日2025年再生能源發電占總發電量統計出爐，僅有13.09%，結果在綠電2成期限剩下不到10個月時，龔明鑫昨在年終記者會首度鬆口無法達成，延到何年也沒給出期限，只說再給一點時間。

廣告 廣告

蘇一峰個人臉書發文指出，我那小小多光電板的國家，山也光電板，海也光電板，他特別Hashtag「完全不用環評造成光電板的亂象」，結果發電只有少少一點點…。網友也輪番炮轟民進黨綠電政策：「光電板之母蔡英文！」、「光電島，綠能用那麼多空氣還比十年前爛透了」、「原來政黨輪替後，連負責這種基本的事情也輪替掉了」、「砍樹毀山林種光電板，肥了綠友友，瘦了國庫」。

【看原文連結】