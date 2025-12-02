綠領人才第二場測驗 8成4及格今寄成績單

環境部淨零綠領人才培育課程教學情形。(環境部提供)

環境部淨零綠領人才培育課程11月22日舉行測驗，共有800人報考。(環境部提供)

第二場「環境部淨零綠領人才培育課程」全國測驗日前舉辦，有超過800名完成48小時專業課程的學員參加測驗，近700人順利及格，及格率為84%。國家環境研究院今天(2日)將以電子郵件寄發成績通知單與電子合格證明給參加測驗的學員。

國環院院長劉宗勇表示，本次測驗平均分數約為69分，最高分者為92分。參加測驗者中，男性學員比例為51%，平均分數為65分；女性者比例為49%，平均分數為73分，女性成績明顯優於男性。從區域表現來看，由臺灣師範大學、中央大學及清華大學組成北區聯盟的整體表現最亮眼，及格率接近九成。

多數參加本次測驗的學員表示，本次題目設計務實、貼近課程內容且難度適中，但仍需事先研讀教材熟悉核心概念，才能順利通過。

國環院指出，「環境部淨零綠領人才培育課程」學費新臺幣12,000元，大專院校在學生測驗及格後可獲得半額學費優惠；符合身心障礙、中低收入戶或低收入戶資格者，則可獲得全額優惠。學員取得成績單及合格證明後，可直接向原開班學校申請相關優惠。