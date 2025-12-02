綠領人才第二場測驗 8成4及格今寄成績單
第二場「環境部淨零綠領人才培育課程」全國測驗日前舉辦，有超過800名完成48小時專業課程的學員參加測驗，近700人順利及格，及格率為84%。國家環境研究院今天(2日)將以電子郵件寄發成績通知單與電子合格證明給參加測驗的學員。
國環院院長劉宗勇表示，本次測驗平均分數約為69分，最高分者為92分。參加測驗者中，男性學員比例為51%，平均分數為65分；女性者比例為49%，平均分數為73分，女性成績明顯優於男性。從區域表現來看，由臺灣師範大學、中央大學及清華大學組成北區聯盟的整體表現最亮眼，及格率接近九成。
多數參加本次測驗的學員表示，本次題目設計務實、貼近課程內容且難度適中，但仍需事先研讀教材熟悉核心概念，才能順利通過。
國環院指出，「環境部淨零綠領人才培育課程」學費新臺幣12,000元，大專院校在學生測驗及格後可獲得半額學費優惠；符合身心障礙、中低收入戶或低收入戶資格者，則可獲得全額優惠。學員取得成績單及合格證明後，可直接向原開班學校申請相關優惠。
其他人也在看
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 2 小時前
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 21 分鐘前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 2 小時前
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 15 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 9 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 3 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 3 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 17 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 23 小時前
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 2 小時前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
財運不請自來！12月最會賺的3大生肖出爐 小心「被錢追著跑」
2025 年正式進入倒數，「12月財運」成為許多人最關注的關鍵字。根據《生肖運勢》解析，本月有三大生肖成為年末最大贏家，不但事業有人帶路、財源湧現，甚至連生活中的小確幸都明顯增加，被視為今年最後一波運勢高峰。你的生肖在榜上嗎？(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前