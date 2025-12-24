綠領人才缺口近3萬人 PM職缺也要求淨零課程證明

正在思考年終轉換跑道嗎？環境部昨（23）日發布「2025年下半年綠領人才就業趨勢報告」指出，台灣綠領人才缺口逼近3萬人，是8年前的四倍。對於有越來越多PM職缺要求擁有環境部核發的綠領人才證明，環境部也將與大專院校合作相互認證學分，並開設資源循環、近零碳建築等加值課程，擴大培訓規模。

環境部長彭啟明表示，台灣目前綠色產業就業人口約有38萬人，近5年每年成長約9%。攝影：陳昭宏

綠領人才缺口近3萬人 薪資中位數4萬元

隨著淨零成全球趨勢，綠領人才越來越受重視。環境部長彭啓明表示，我國定義的「綠色科技產業」是依德國「綠色科技報告」（GreenTech Atlas 2025）方法論計算而來，涵蓋循環經濟、再生能源、能源效率、永續森林、水資源管理等領域，在2024年創造5123億元的附加價值，占GDP約2%；相關就業人口約38萬人，近5年平均年成長9%。

環境部昨日發布「2025年下半年綠領人才就業趨勢報告」，國家環境研究院環教認證中心主任周國鼎表示，目前台灣綠領人才缺口逼近3萬人，是8年前的四倍。職缺以軟體／工程類人員最多，其次為生計／醫療研發類人員，第三為生產管理類人員。以行業別來看，半導體及資通訊業綠領人才需求約6000名、占比21%，缺口最大。

環境部每半年公布一次綠領人才就業趨勢報告。周國鼎笑稱，上半年報告可作為「畢業生就業指南」，下半年報告可供就業者「領完年終獎金轉職參考」。至於綠領工作薪資，在2025年下半年，徵才企業公開的相關職缺月薪中位數為4萬元，高出整體職缺月薪中位數3.8萬元。此外，2025年下半年業者招募「專案管理PM」、「產品管理PM」越來越多要求擁有環境部淨零綠領人才培育課程合格證明。周國鼎表示，該證明剛開始核發3個多月，現已成許多職缺的「標配」。

國家環境研究院院長劉宗勇。攝影：陳昭宏

環境部綠領培育課程 最快明年2月開「加值班」

今（2025）年3月環境部開設淨零綠領人才培育課程，8月辦理首場認證考試，至今約2400人上過課、1900人取得認證。國家環境研究院院長劉宗勇坦言，對比目前約3萬綠領職缺，「量能還是不足以達到這些（綠領人才）需求」。

劉宗勇表示，環境部正規劃與大專院校合作擴大培訓規模，學生修畢可參與環境部認證考試，學生到校外參加環境部課程也有機會獲得學校承認通識學分。此外，環境部也在考量針對個別公司開設專班，明年課程教材也將增加ETS、CBAM等內容，與政策接軌。

周國鼎表示，環境部明年還將與不同部會合作加開12～36小時不等的「加值課程」。明年2～3月陸續開班，下半年還有節能培訓、氣候調適等課程，也將與農業部洽談自然碳匯課程。加值課程費用與淨零綠領人才培育課程大致差不多，無論是一般或加值課程，30歲以下的學生身分者取得認證後可獲半額補助，低收、中低收、身障身分者可全額補助。