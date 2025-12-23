綠領人才缺口近3萬 資訊與半導體業需求最旺

環境部與104人力銀行今天(23日)共同發布「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」，根據報告顯示，綠領人才缺口近3萬名，8年成長278%，以科技、製造與營建最缺人。其中又以電子資訊與半導體產業需求最旺，三分之一綠領職缺月薪高於新台幣4萬元，綠領高薪人才年薪更上看200萬元。

台灣綠領人才市場已從政策倡議走向企業主動搶才，根據環境部與104人力銀行23日共同發布的「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」，目前全台綠領工作者約有38萬人，綠領徵才企業家數則由2018年的1,400多家成長至今年4,157家，8年增加182%；平均每月綠領人才缺口近3萬名，較8年前成長278%，人才需求持續擴大。

國家環境研究院環教認證中心主任周國鼎指出，近年AI驅動爆發性成長，電子資訊與半導體產業連續5年居綠領人才需求最大宗，共有超過6,000個職缺；而綠領工作機會最多的職務為環境安全衛生類人員與工程研發人員，三分之一的綠領職缺月薪高於新台幣4萬元，綠領高薪人才年薪更是上看200萬元。

報告顯示，近5成綠領職缺不限科系，多數接受1年以下經驗。國環院已於今年攜手全台32所大專院校組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出48小時「環境部淨零綠領人才培育課程」，課程內容涵蓋淨零減碳、綠建築、碳捕捉與封存、資源循環、產品碳足跡等。周國鼎表示，今年共培訓2,400人，其中超過8成、約1,900人取得合格證明，該證明核發僅3個月便已擠進前十大熱門證照。

環境部長彭啓明指出，面對全球供應鏈的淨零減碳要求，環境部明年將與各部會合作推出綠領人才plus加值課程，確保課程內容能貼近政策方向與產業實務。他說：『(原音)現在我們除了本身的48小時課會持續進行之外，也有一些加值的課，例如說未來的CCS碳捕捉跟封存，其實它也需要某方面的專業人才，或是說未來的淨零綠生活也需要，或是說淨零碳建築，這個就跟內政部一起合作，我們會跨很多的部會一起來推動這種所謂的加值課程，它可能是12個小時，有的會36個小時，國環院會給它一些別的加值型的一個證照。』

國環院院長劉宗勇則表示，隨著綠領人才需求擴張，目前國環院本身培訓量能不足，未來將把綠領人才培育課程移植到大專院校，由學校開設學分課程，在校便建構相關人才量能，再加上在職培訓人數，便可慢慢補足人才缺口。